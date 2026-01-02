Suudi Arabistan’dan Yemen–BAE uçuşlarına kısıtlama

Yemen’deki iç savaşta gerginlik tırmanmaya devam ederken, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi’ndeki anlaşmazlıklar da derinleşiyor. Suudi Arabistan, Yemen’den kalkan ve Yemen’e gelen tüm uluslararası uçuşların Suudi Arabistan’ın Cidde Havalimanı’nda güvenlik taramasından geçmesini zorunlu kıldı. Söz konusu kısıtlamaların bir kısmı daha sonra hafifletilse de özellikle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile gerçekleştirilen uçuşlarda hala uygulanmaya devam ediyor. BAE’nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi’nin kontrolündeki Yemen Ulaştırma Bakanlığı ise Suudi Arabistan tarafından uygulamaya konulan yeni uçuş kısıtlamalarını reddetti. Bakanlık, uçakların güvenlik kontrolleri için Suudi Arabistan’da durmasını öngören şartı, "ulusal egemenliği zayıflatan bir hava ablukası" olarak nitelendirirken, Güney Geçiş Konseyi mensupları, Aden Uluslararası Havalimanı’ndaki operasyonları kısmen durdurdu. Konseyden yapılan açıklamada, alınan önlemlerin Güney Geçiş Konseyi liderlerinin Yemen ve BAE arasındaki hareketini kısıtladığı ve faaliyetlerinin dış desteğini kesmeyi amaçladığını belirtti.