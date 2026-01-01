İstikrarsızlık ittifakı: BAE ve İsrail

BAE ve İsrail’in Sudan’ın ardından Somaliland’daki ittifakı İslam dünyasında eleştiri konusu oldu. Yeni Şafak’ın sorularını cevaplayan Dr. Tunç Demirtaş, İsrail ile BAE arasında resmi olarak ilan edilmese de sahada izleri görülen örtülü bir iş birliği olduğunu söyledi. Demirtaş, “Bu ilişki bölgesel istikrarsızlık üzerinden ilerliyor” dedi.
İsrail’in Somali’de Somaliland bölgesinin bağımsızlık iddiasını tanıması ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Yemen’de ayrılıkçı Güney Yemen Geçiş Konseyi’ne (GGK) verdiği destekle gerilimi artırması, iki ülkenin bölgedeki istikrarsızlığı harlayan adamlarını yeniden gündeme getirdi. Afrika Boynuzu, İsrail’in Somaliland adımı, Yemen’deki gelişmeler ve Sudan’da yaşanan iç savaşla çok sayıda krizin gölgesinde kaldı. Bölgedeki tüm açmazların arkasında İsrail ve BAE’nin istikrarsızlaştırıcı adımları olduğu iddia ediliyor. Konuya dair Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Dr. Tunç Demirtaş, İsrail ile BAE arasında resmi olarak ilan edilmese de sahada ve raporlarda izleri görülen örtülü bir iş birliği olduğunu ve bu ilişkinin bölgesel istikrarsızlık üzerinden ilerlediğini öne sürdü. Açıktan ve gizliden ittifaklarla kaosun beslendiğini söyleyen Demirtaş, “Resmi olarak böyle bir ittifak duyurulmasa da BAE ve İsrail arasında üstü örülü bir ortaklık görüyoruz. BAE’nin kaos ekseninde yoğun bir faaliyet gösterdiğini görüyoruz” dedi. “Zira Somaliland kararı ile Somali’yi hedef alan İsrail, 2011'de Güney Sudan'ın bölünmesinde aktif rol oynadı” diyen Demirtaş, “İsrail bayrakları Güney Sudan'ın bağımsızlığında sahada ilk görülen bayraklardı. Mossad varlığı çok net bir şekilde fotoğraflanmış durumdaydı. İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’yle Yunanistan'la yapmış olduğu anlaşmalar, ittifaklar bir noktada bu işin aslında çok daha geniş bir coğrafya sirayet ettiğini gösteriyor” sözlerini sarf etti.
YEMEN-SOMALİLAND BAĞLANTISI
Yemen’in karıştırılmasının bu bağlamda okunabileceğini ifade eden Demirtaş, “Somaliland hamlesi sonrası Yemen'in güney kısmında BAE’nin deniz yoluyla oraya göndermiş olduğu silah ve mühimmatlar Suudi Arabistan tarafından vuruldu. Suudi Arabistan BAE’ye şunu söylüyor: Sen benim arka bahçeme, Yemen'e girersen ben de bunun karşılığını sana veririm” diye konuştu. Somaliland, Sudan ve Yemen’deki krizlerin sadece bu coğrafyayı etkilemekle kalmayacağı değerlendirmesini yapan Demirtaş, iki ülke tarafından sürekli olarak karıştırılan ülkelerin Müslüman ülkeler olduğuna dikkat çekti. Dr.Tunç Demirtaş, “İsrail'in tek başına ilerleyemeyeceği durumlar var. Çünkü meselenin dini boyutları da bulunmaktadır. Burada Müslüman'ı Müslüman'la karşı karşıya getiren bir anlayış var. Bu durum Müslüman ülkeleri de olabildiğince parçalayarak buradaki istikrarsızlığın devam etmesini mümkün kılıyor. Çünkü bu bölgelerde, bu ülkelerde istikrarın oluşması İsrail’in işine gelmiyor” yorumunu yaptı.