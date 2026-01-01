İstikrarsızlık ittifakı: BAE ve İsrail

İsrail’in Somali’de Somaliland bölgesinin bağımsızlık iddiasını tanıması ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Yemen’de ayrılıkçı Güney Yemen Geçiş Konseyi’ne (GGK) verdiği destekle gerilimi artırması, iki ülkenin bölgedeki istikrarsızlığı harlayan adamlarını yeniden gündeme getirdi. Afrika Boynuzu, İsrail’in Somaliland adımı, Yemen’deki gelişmeler ve Sudan’da yaşanan iç savaşla çok sayıda krizin gölgesinde kaldı. Bölgedeki tüm açmazların arkasında İsrail ve BAE’nin istikrarsızlaştırıcı adımları olduğu iddia ediliyor. Konuya dair Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Dr. Tunç Demirtaş, İsrail ile BAE arasında resmi olarak ilan edilmese de sahada ve raporlarda izleri görülen örtülü bir iş birliği olduğunu ve bu ilişkinin bölgesel istikrarsızlık üzerinden ilerlediğini öne sürdü. Açıktan ve gizliden ittifaklarla kaosun beslendiğini söyleyen Demirtaş, “Resmi olarak böyle bir ittifak duyurulmasa da BAE ve İsrail arasında üstü örülü bir ortaklık görüyoruz. BAE’nin kaos ekseninde yoğun bir faaliyet gösterdiğini görüyoruz” dedi. “Zira Somaliland kararı ile Somali’yi hedef alan İsrail, 2011'de Güney Sudan'ın bölünmesinde aktif rol oynadı” diyen Demirtaş, “İsrail bayrakları Güney Sudan'ın bağımsızlığında sahada ilk görülen bayraklardı. Mossad varlığı çok net bir şekilde fotoğraflanmış durumdaydı. İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’yle Yunanistan'la yapmış olduğu anlaşmalar, ittifaklar bir noktada bu işin aslında çok daha geniş bir coğrafya sirayet ettiğini gösteriyor” sözlerini sarf etti.