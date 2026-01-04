Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz

15:224/01/2026, Pazar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Venezuela’da yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Venezuela’da yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Venezuella’da yaşanan krizde de Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası hukukun, milli iradeye saygının ve Venezuela halkının yanında olmaya; tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

  • "Dış politika; ana muhalefetin hezeyanlarına, gündelik yaklaşımlarına ve sorumsuz açıklamalarına göre değil, ilkelerin ve gerçeklerin sentezlendiği, milli menfaatlerimizi esas alarak, akılla yönetilen özellikli bir alandır.
  • Liderlik her zaman önemlidir. Küresel sistemde belirsizliklerin, güç siyasetinin ve kaosun hakim olduğu dönemlerde ise bir kat daha önemli ve hayatidir.
  • Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tecrübeli ve dirayetli liderliği dünyamızın ve bölgemizin içinden geçtiği zorlu dönemde büyük bir değerdir. Bu gerçeği Suriye, Ukrayna ve Gazze bağlamında yaşanan krizlerde gördük.
  • Venezuella’da yaşanan krizde de Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası hukukun, milli iradeye saygının ve Venezuela halkının yanında olmaya; tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz."

