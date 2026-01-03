Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Venezuela saldırısına ilişkin açıklama: 15 Temmuz ile birebir aynı

22:453/01/2026, Cumartesi
G: 3/01/2026, Cumartesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli Venezuela saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin Venezuela saldırısına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bahçeli "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma girişimi, bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur. 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin iradesiyle netice alamayan Amerika bugün Venezuela'da benzer bir girişimde bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Venezuela'daki gelişmelerle ilgili CNN Türk'e açıklama yaptı.

Bahçeli'nin yaptığı açıklama şöyle:

"Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma girişimi, bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur.

Bazı yayın organlarında bu hakikat yerine meselenin başka mecralara çekilmeye çalışılması hatalı ve yanlış bir yaklaşım olacaktır.

Türkiye 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te bulunurken doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle, bugün Maduro'yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır.
15 Temmuz 2016'da Türk milletinin iradesiyle netice alamayan Amerika bugün Venezuela'da benzer bir girişimde bulunmuştur.

Konunun bu yönünün yayın ve yorumlarda ele alınması, yöntemdeki benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunulması daha doğru olacaktır"




#Venezuela
#Devlet Bahçeli
#15 Temmuz
