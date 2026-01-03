Yeni Şafak
Venezuela’da siyasi kriz derinleşiyor: Halk marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Venezuela'da siyasi kriz derinleşiyor: Halk marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu

3/01/2026, Cumartesi
AA
ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin başkent Caracas ve bazı kentlere yönelik saldırılarının ardından Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu yakaladığını açıkladı. Ülkede güvenlik önlemleri artırılırken, Caracas'ta silahlı unsurların varlığı, destek gösterileri ve marketler önünde oluşan uzun kuyruklar, yaşanan siyasi krizin günlük yaşama yansımalarını gözler önüne seriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin başkent Caracas ve bazı kentlere yönelik saldırılarının ardından Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu yakaladığını açıkladı. 

 Ülkede güvenlik önlemleri artırılırken, Caracas’ta silahlı unsurların varlığı, destek gösterileri ve marketler önünde oluşan uzun kuyruklar, yaşanan siyasi krizin günlük yaşama yansımalarını gözler önüne seriyor.

