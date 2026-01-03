Film gibi izledi: ABD Başkanı Trump, Venezuela operasyonunu izlediği sırada çekilen kareleri paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela operasyonunu takip ettiği anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasıyla sonuçlanan askeri operasyonu, üst düzey yetkililerle birlikte takip ettiği sırada çekilen fotoğrafları paylaştı.
"TV DİZİSİ İZLER GİBİ İZLEDİM'
ABD Başkanı Donald Trump Fox televizyonunda Venezuela'da düzenlenen operasyona ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Söz konusu operasyonun ordudan generallerin de olduğu bir odada çok sayıda kişiyle takip edildiğini belirten Trump, "Sanki bir televizyon programı izler gibi izledim." demişti.
Operasyonda her türlü senaryo için savaş uçağı bulundurduklarını kaydeden Trump, "İçeri girdiler, girilemeyecek çelik kapılı yerlere girdiler. Saniyeler içinde de dışarı çıkarıldılar, hiç böyle bir şey görmemiştim." ifadesini kullandı.
Söz konusu operasyonun 4 gün önce yapılacağını ancak hava şartlarının el vermediğini söyleyen Trump, hava düzelir düzelmez operasyonun başladığını kaydetti.