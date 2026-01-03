Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Netanyahu ABD'nin Venezuela saldırısı için Trump'ı tebrik etti: Saldırıyı 'muhteşem' diye niteledi

Netanyahu ABD'nin Venezuela saldırısı için Trump'ı tebrik etti: Saldırıyı 'muhteşem' diye niteledi

22:363/01/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Venezuela saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Venezuela saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Venezuela saldırısı dolayısıyla Başkan Donald Trump'ı tebrik etti. Netanyahu, "Başkan Trump, özgürlük ve adalet adına gösterdiğiniz cesur ve tarihi liderliğiniz için tebrikler." ifadesini kullanarak, "muhteşem" diye nitelediği saldırıyı selamladığını kaydetti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Netanyahu adına bir açıklama yayımlandı.

Netanyahu, "Başkan Trump, özgürlük ve adalet adına gösterdiğiniz cesur ve tarihi liderliğiniz için tebrikler." ifadesini kullanarak, "muhteşem" diye nitelediği saldırıyı selamladığını kaydetti.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin, Başkan Trump önderliğinde
"özgür dünyanın lideri olarak hareket ettiğini
" ileri sürmüştü.
Saar, ABD'nin Venezuela'ya saldırarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasını
"takdirle karşıladıklarını"
bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro’ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD’ye destek verenler de oldu.



#Netanyahu
#Venezuela
#Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaşı için ilk kez net rakam açıklandı: SSK-Bağ-Kur için %12,42 enflasyon zammı, taban maaş 19 bin TL...