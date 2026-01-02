Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
Kayıp Elif Kumal'dan hiçbir iz yok: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kayıp Elif Kumal'dan hiçbir iz yok: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

11:492/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Elif Kumal’a dair herhangi bir bulguya henüz ulaşılamadı.
Elif Kumal’a dair herhangi bir bulguya henüz ulaşılamadı.

Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti çevresinde kaybolan Elif Kumal’ı bulmaya yönelik arama kurtarma çalışmaları 6’ncı gününde sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Bölgede kara, hava ve su altı destekli çalışmalar titizlikle sürdürülürken, gözaltına alınan 2 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Balıkesir Erdek'te Elif Kumal ile birlikte kamp yaptığı belirtilen erkek arkadaşı Enis G. ile kampta bulunduğu iddia edilen Yavuz isimli kişi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri Erdek Adliyesi’nde çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın cumhuriyet savcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.


Öte yandan, Kapıdağ Yarımadası üzerinde Bayraktar TB-2 insansız hava aracının da arama çalışmalarına destek amacıyla dağlık bölgede keşif ve tarama uçuşu gerçekleştirdiği öğrenildi. Ekipler, koordinasyon sistemi üzerinden belirlenen alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırırken, bölgede geniş çaplı arama faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği kaydedildi. Elif Kumal’a dair herhangi bir bulguya ise henüz ulaşılamadı.



#elif kumal
#kayıp
#balıkesir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS 2025/2 SONUÇ EKRANI: Merkezi atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?