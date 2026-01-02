Yeni Şafak
Cani kadın iki aylık bebeğini böyle öldürmüş: Türkiye bu kan donduran itirafı konuşuyor

10:082/01/2026, Cuma
DHA
Fatih'te korkunç olay
Fatih'te 3 gün beslenmediği iddia edilen 2 aylık bebeğin ölümü üzerine gözaltına alınan anne, baba, anneanne ve dede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan soruşturmada, 19 yaşındaki annenin bebeğin ölümünden yaklaşık 12 saat sonra 112'yi aradığı, bebeği son 3 gündür beslenmediğini söylediği ve aile üyelerinin çelişkili ifadeler verdiği tespit edildi.

Fatih'te 5 Kasım'da 3,2 kilogram ağırlığında dünyaya gelen bebek, 55 gün sonra hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan 2 aylık bebeğin beslenmediğinin tespit edilmesi üzerine anne ile nikahsız birlikte yaşadığı çocuğun babası ile aynı evde kalan dede ve anneanne gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Aç kalan bebeğin karın bölgesi çökmüş

Fatih'te 30 Aralık'ta yaşanan olayda, Y.Y. isimli bir kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 2 aylık bebeğinin nefes almadığını ve hareketsiz olduğunu bildirdi. İhbar üzerine eve sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3,2 kilogram ağırlığında dünyaya geldiği ve 7 Kasım'da taburcu edildiği öğrenildi.
Doğumundan 55 gün sonra yaşamını yitiren bebeğin ağırlığının 2 kilograma düştüğü, karın bölgesinde ise içe çökme olduğu belirlendi.

Kan donduran itiraf

Yapılan incelemelerde, annenin bebeğin ölümünden yaklaşık 12 saat sonra 112'yi aradığı, bebeği son 3 gündür beslenmediğini söylediği ve aile üyelerinin çelişkili ifadeler verdiği tespit edildi. Bunun üzerine anne Y.Y. ile nikahsız birlikte yaşadığı ve bebeğin babası olduğu öğrenilen B.Y., aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında 'kasten öldürme' suçundan başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

'Bebeğin suratı bembeyazdı'

Bina sakini Gündüz Karabıyık, "Saat 21.00 sıralarında kapıya ambulans geldi. Camdan baktığımda aşağıdan 3 kişi çıktı. Ellerinde bir bebek vardı. Zaten bebeğin suratı bembeyazdı. Bir saat sonra bekçiler geldi. Yarım saat sonrada polisler geldi. İfade verir misin, dediler tabi dedim. Tabi tanıyorum, aşağı yukarı 10 senedir buradalar ama girip çıkarken merhaba, merhaba. Ben ilk defa dün gece kızı gördüm. Ama yönetici kızın burada yaşadığını biliyormuş. Babaannesinde yaşıyormuş, o rahatsızlanınca ondan sonra kızlarını yanına almışlar. Duyduğuma göre eve erkekler girip çıkıyormuş. Ben onları misafir zannettim. Bir şey mi oldu da ambulans geldi diye düşündüm. Benim bir alt katımda oturuyorlar ama bir ağlama sesi hiçbir şey duymadım’’ ifadelerini kullandı.

Hepsi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



