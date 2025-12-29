Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Manisa'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşi tarafından tüfekle vurulan kadın öldü

Manisa'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşi tarafından tüfekle vurulan kadın öldü

22:3229/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya Mahallesi Şehit Nuri Caddesi'nde S.K, (42) karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Kadriye K'ye (40) tüfekle ateş açtı. Kadın ağır yaralanırken şüpheli bölgeden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kadriye K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Zanlı S.K. polis ekiplerince yakalandı.


Çiftin 3 çocuk sahibi olduğu, Kadriye K'nin bir pastanede çalıştığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



#Manisa
#Kadın
#Cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sinop'ta okullar tatil mi 30 Aralık Salı? Valilikten açıklama geldi