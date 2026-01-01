Çatak’ta çığ faciası: Kayıp kadın kurtarıldı

Van’ın Çatak ilçesinde çığın altında kalan Gülnaz Bitik isimli kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı Müşahede altına alınan kadının müdahalesinin sürdüğü bildirildi.
Çatak ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan Gülnaz Bitik (61), sabah saatlerinde düşen çığın altında kaldı.
Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yaralı kurtarılan Bitik, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı kadın burada müşahede altına alındı.
Müdahalenin sürdüğü bildirildi.