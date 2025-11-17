O otel mühürlendi

İstanbul Fatih’te anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği, bir gün sonra da 2 kişinin zehirlendiği otel mühürlendi. Odalardan ve otelden alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
İstanbul Fatih’te aynı otelde peş peşe yaşanan zehirlenme vakaları endişeyi arttırdı. Önceki gece odalarında fenalaşan iki turistin hastaneye kaldırılmasının ardından, onlara refakat eden üçüncü kişi de rahatsızlanarak tedaviye alındı. Olayların ardından otel, dün belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Almanya’dan Türkiye’ye gelen Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3), Ortaköy’de yedikleri yemek sonrası gece saatlerinde kaldıkları Fatih’teki otelde fenalaşmıştı. Anne ve iki çocuğu kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirirken, baba Cihat Böcek entübe edilerek yoğun bakıma alınmıştı. Olay sonrası aynı odadan ve otelden alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. İstanbul Emniyeti Cinayet Büro Amirliği olası cinayet şüphesi üzerine soruşturmaya dahil oldu. Ailenin tüm kişisel eşyaları kriminal incelemeye alındı.
AYNI OTELDE YENİ VAKALAR
Böcek ailesinin ölümünden bir gün sonra, aynı otelde kalan üç turistten İtalya uyruklu Mustafa Taamart ve Fas uyruklu Reda Fakhri önceki gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İkiliyle aynı odada kalan Ayoub Hamraoui ise başlangıçta iyi durumdaydı. Soruşturmada, üç turistin tüm gün birlikte oldukları, aynı yemekleri yedikleri ve otelde yalnız damacana suyu içtikleri tespit edildi.
OTEL MÜHÜRLENDİ
Polis ve savcılık incelemelerinin ardından soruşturmanın genişlemesi üzerine otelde önceki gün detaylı arama yapıldı. Otelin olaydan 2 gün önce ilaçlandığı, kullanılan maddelerin bazılarında tarım alanlarında kullanılan ve insan sağlığı için zararlı olabilecek kimyasallar bulunduğu yönündeki şüpheler üzerinde duruluyor. Dün sabah Fatih Belediyesi ekipleri tarafından otel tamamen mühürlendi.
Zehirlenerek hastaneye kaldırılan iki turistin yanındaki üçüncü kişi Ayoub Hamraoui, düşük nabız şikayetiyle fenalaştı ve tetkik amaçlı hastaneye yatırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, uygulanan tedaviye hızla yanıt alındığını, genel durumunun iyi olduğunu duyurdu.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ İLERLİYOR
Yetkililer hem Böcek ailesinin ölümüne hem de yaşanan yeni vakalara ilişkin numunelerin detaylı toksikolojik incelemede olduğunu belirtti. İncelemeler, sıradan bir gıda zehirlenmesinden ziyade olayın cinayet, dikkatsizlik ya da kimyasal maruziyet kaynaklı olup olmadığını ortaya çıkaracak.
HAYALLERİ YARIM KALDI
- Hayatını kaybeden anne ve 2 çocuk için kurulan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki taziye evinde, hüzünlü bekleyiş sürüyor. Kızı Çiğdem ve torunları Kadir Muhammet ile Masal Böcek'in cenazelerini toprağa vermenin acısını yaşayan Mustafa Çelik, hastanede tedavisi süren damadından gelecek iyi haberleri umutla bekliyor. Bu şekilde bir ölümü rüyasında görse bile inanamayacağını anlatan Çelik, şöyle konuştu: “Bize, 'Bir haftalığına izne geldik, zaman bulursak Isparta'ya sizin yanınıza uğrayacağız, oradan uçakla Almanya'ya geri döneceğiz.' demişlerdi. Ama maalesef gelemediler. Her yaz tatilinde Türkiye'ye gelirlerdi. Bu yaz Bolvadin'deki aile apartmanlarının üst katını tadilat ettirmişlerdi. Sıfırdan dairenin her yerini dekorasyon yaptılar, yenilemişlerdi. Hiç yatamadan gittiler. Buraya yerleşmek için plan yapıyorlardı. Hayalleri burasıydı.”