Şırnak'ta feci kaza: Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştı, 7 yaralı

17:3523/11/2025, Pazar
AA
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şırnak’ın İdil ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Şırnak'ta Abdullah S'nin (22) kullandığı 50 AAR 467 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Serhan K. (31) idaresindeki 06 JK 104 plakalı hafif ticari araç, İdil-Cizre kara yolunun Sırtköy kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, her iki sürücü ile araçlarda bulunan A.K. (28), H.F.A. (24), B.Ç. (27), U.A.Ç. (24) ve E.A.Ç. (34) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



