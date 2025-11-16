Yeni Şafak
Samsun'da zincirleme trafik kazası: İki kişi yaralandı

00:3116/11/2025, Pazar
AA
Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Samsun Bafra'da otomobilin önce traktöre ardından da hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde zincirleme trafik kazasında iki kişi hastaneye kaldırıldı.

U.E. (48) yönetimindeki 48 NZ 994 plakalı otomobil, Örencik Mahallesi'nde A.Y.'nin (43) kullandığı 55 AGY 409 plakalı kütük yüklü traktöre ardından M.Ç. (47) idaresindeki 55 NM 555 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler U.E. ve M.Ç. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



#Bafra
#Samsun
#zincirleme kaza
