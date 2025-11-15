Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Hava soğudu, balık tezgahları hamsi ile doldu

Hava soğudu, balık tezgahları hamsi ile doldu

14:1415/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
"Fiyatlarımız da gayet ucuz. Bu sene vatandaşlarımızın özellikle hamsiye talebi çok fazla. "
"Fiyatlarımız da gayet ucuz. Bu sene vatandaşlarımızın özellikle hamsiye talebi çok fazla. "

Samsun'da balıkçı tezgahları, havaların soğumasıyla birlikte hamsi ile doldu. Kilogram fiyatı 80 liradan satılan hamsi, vatandaşlardan da yoğun talep görüyor.

Av yasağının sona ermesi ve havaların soğumasıyla birlikte balık tezgahları, hamsi ile doldu. Kilogram fiyatı 80 TL'ye satılan hamsi, yoğun ilgi görüyor. 35 yıldır balıkçılık yapan Talat Beyazıt Yıldırım (60), "Bu sene satışlarımız iyi. Havaların soğumasıyla beraber daha da arttı. Fiyatlarımız da gayet ucuz. Bu sene vatandaşlarımızın özellikle hamsiye talebi çok fazla. Hamsi fiyatları 80 TL. Bol miktarda mezgit, barbun, istavrit gibi her çeşit balığımız var. Geçen sene palamut ve çinekop çok ağırlıklıydı; ama bu sene çok az var. Bu sene hamsi çok fazla var. Kışın balıklara talep çok olduğu için ortalama 200-300 kilo arası günlük balık satışı yapıyoruz" dedi.


'HAMSİ İRİLEŞTİ VE YAĞLANDI'


15 yıldır balıkçılık yapan Muhammet Kıyak (28) ise "Şu anda hamsi, mezgit, barbun, istavrit denizlerden çıkıyor. Havanın soğumasıyla beraber hamsi yağlandı. İriliğine baktığımızda da geçen haftalara göre daha irileşti ve daha çok yağlandı. Havaların soğuması, hamsiye yaradı. Vatandaşlarımız özellikle hamsi başta olmak üzere mezgit ve barbun tercih ediyor. Somon balığının kilosu 150 TL, levrek 500 TL, çupra 450 TL'dir" diye konuştu.



#Samsun
#balık
#hamsi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ AYLIK ÖDEME PLANI TAKSİT SAYISI DETAYLARI: TOKİ 500 bin sosyal konut taksit ödemeleri hangi tarihte başlar, aylık ödeme ve peşinat ne kadar?