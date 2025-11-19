48 takımın katılımıyla tarihte ilk kez düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım devam ederken, elemelerde sona yaklaşılıyor. Ev sahibi ABD, Meksika ve Kanada'nın doğrudan katıldığı turnuvada, başta Asya ve Afrika kıtalarından olmak üzere 42 ülke finallere kalmayı garantiledi. Peki, 2026 Dünya Kupası’na giden ülkeler hangileri? İşte detaylar.

1 /43 İşte 2026 Dünya Kupası'na katılan ülkeler...

2 /43 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - EV SAHİBİ





3 /43 KANADA - EV SAHİBİ





4 /43 MEKSİKA - EV SAHİBİ





5 /43 AVUSTRALYA





6 /43 JAPONYA





7 /43 İRAN

8 /43 ÜRDÜN





9 /43 KATAR





10 /43 SUUDİ ARABİSTAN





11 /43 GÜNEY KORE





12 /43 ÖZBEKİSTAN





13 /43 CEZAYİR





14 /43 YEŞİL BURUN ADALARI





15 /43 MISIR

16 /43 GANA





17 /43 FİLDİŞİ SAHİLİ





18 /43 FAS





19 /43 SENEGAL

20 /43 GÜNEY AFRİKA





21 /43 TUNUS





22 /43 ARJANTİN





23 /43 BREZİLYA

24 /43 KOLOMBİYA





25 /43 EKVADOR





26 /43 PARAGUAY





27 /43 URUGUAY

28 /43 YENİ ZELANDA





29 /43 İNGİLTERE





30 /43 FRANSA





31 /43 HIRVATİSTAN





32 /43 PORTEKİZ

33 /43 NORVEÇ

34 /43 ALMANYA

35 /43 HOLLANDA

36 /43 CURAÇAO





37 /43 HAİTİ

38 /43 PANAMA

39 /43 BELÇİKA

40 /43 İSVİÇRE

41 /43 AVUSTURYA

42 /43 İSKOÇYA