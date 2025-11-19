48 takımın katılımıyla tarihte ilk kez düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım devam ederken, elemelerde sona yaklaşılıyor. Ev sahibi ABD, Meksika ve Kanada'nın doğrudan katıldığı turnuvada, başta Asya ve Afrika kıtalarından olmak üzere 42 ülke finallere kalmayı garantiledi. Peki, 2026 Dünya Kupası’na giden ülkeler hangileri? İşte detaylar.
İşte 2026 Dünya Kupası'na katılan ülkeler...
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - EV SAHİBİ
KANADA - EV SAHİBİ
MEKSİKA - EV SAHİBİ
AVUSTRALYA
JAPONYA
İRAN
ÜRDÜN
KATAR
SUUDİ ARABİSTAN
GÜNEY KORE
ÖZBEKİSTAN
CEZAYİR
YEŞİL BURUN ADALARI
MISIR
GANA
FİLDİŞİ SAHİLİ
FAS
SENEGAL
GÜNEY AFRİKA
TUNUS
ARJANTİN
BREZİLYA
KOLOMBİYA
EKVADOR
PARAGUAY
URUGUAY
YENİ ZELANDA
İNGİLTERE
FRANSA
HIRVATİSTAN
PORTEKİZ
NORVEÇ
ALMANYA
HOLLANDA
CURAÇAO
HAİTİ
PANAMA
BELÇİKA
İSVİÇRE
AVUSTURYA
İSKOÇYA
İSPANYA