2026 Dünya Kupası’na katılacak 42 ülke kesinleşti: Son 6 bilet için nefesler tutuldu: İşte dev turnuvaya katılacak ülkeler…

07:3519/11/2025, Çarşamba
48 takımın katılımıyla tarihte ilk kez düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım devam ederken, elemelerde sona yaklaşılıyor. Ev sahibi ABD, Meksika ve Kanada'nın doğrudan katıldığı turnuvada, başta Asya ve Afrika kıtalarından olmak üzere 42 ülke finallere kalmayı garantiledi. Peki, 2026 Dünya Kupası’na giden ülkeler hangileri? İşte detaylar.

İşte 2026 Dünya Kupası'na katılan ülkeler...

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - EV SAHİBİ



KANADA - EV SAHİBİ



MEKSİKA - EV SAHİBİ



AVUSTRALYA



JAPONYA



İRAN

ÜRDÜN



KATAR



SUUDİ ARABİSTAN



GÜNEY KORE



ÖZBEKİSTAN



CEZAYİR



YEŞİL BURUN ADALARI



MISIR

GANA



FİLDİŞİ SAHİLİ



FAS



SENEGAL

GÜNEY AFRİKA



TUNUS



ARJANTİN



BREZİLYA

KOLOMBİYA



EKVADOR



PARAGUAY



URUGUAY

YENİ ZELANDA



İNGİLTERE



FRANSA



HIRVATİSTAN



PORTEKİZ

NORVEÇ

ALMANYA

HOLLANDA

CURAÇAO



HAİTİ

PANAMA

BELÇİKA

İSVİÇRE

AVUSTURYA

İSKOÇYA

İSPANYA

