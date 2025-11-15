TB3’ten MAM-L IIR atışı: Hedef başarıyla imha edildi

TB3’ten MAM-L IIR atışI
Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapan Bayraktar TB3, ROKETSAN'ın MAM-L IIR mühimmatı ile gerçekleştirdiği 3 atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test atış görüntüsünü NSosyal hesabından paylaşarak, Bayraktar TB3-MAM-L TV/IIR test atışının başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de sosyal medya hesabından,
"MAM-L IIR her zaman göreve hazır. Bayraktar TB3 ile gerçekleştirilen MAM-L IIR atış testlerinde hedefler tam isabetle vuruldu"
ifadelerini kullandı.
