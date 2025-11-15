Yeni Şafak
TB3'ten MAM-L IIR atışı: Hedef başarıyla imha edildi

13:4415/11/2025, Cumartesi
DHA
Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapan Bayraktar TB3, ROKETSAN'ın MAM-L IIR mühimmatı ile gerçekleştirdiği 3 atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test atış görüntüsünü NSosyal hesabından paylaşarak, Bayraktar TB3-MAM-L TV/IIR test atışının başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de sosyal medya hesabından,
"MAM-L IIR her zaman göreve hazır. Bayraktar TB3 ile gerçekleştirilen MAM-L IIR atış testlerinde hedefler tam isabetle vuruldu"
ifadelerini kullandı.











