Sıfır araba alacaklara fırsat geldi: 2026'da 500.000 TL ve 600.900 TL'den 0 faizli kredi ile satışa sunulacak

Sıfır araba alacaklara fırsat geldi: 2026'da 500.000 TL ve 600.900 TL'den 0 faizli kredi ile satışa sunulacak

12:0621/10/2025, Salı
Otomotiv sektöründe yılın son çeyreğine girilmesiyle birlikte, markalar sıfır araç kampanyalarını peş peşe duyurmaya başladı. Döviz kurları, kredi faiz oranları ve stok durumu fiyatları etkilerken, bazı markalar 2026 modelleri gelmeden önce elindeki araçları avantajlı fiyatlarla satışa sunuyor. Peki, Ekim 2025 itibarıyla hangi markalar indirim yaptı, sıfır araç fiyatlarında son durum ne?

Sıfır otomobil almak isteyenler için kampanya dönemi başladı! Ekim ayına girilmesiyle birlikte birçok marka, yıl bitmeden stok eritme indirimleri ve avantajlı kredi seçenekleri duyurdu. 2026 modellerin piyasaya çıkmadan önceki bu fırsat döneminde araç sahibi olmak isteyenler araştırmalarına hız verdi. İşte Ekim 2025 sıfır araç kampanyaları ve markalara göre güncel fiyat listesi...

Otomobilde yıl sonu kampanyaları: İşte indirimli sıfır araç fiyatları

CITROËN

Yeni %100 elektrikli Citroën Ë-C3: 150.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.

Citroën C4 (benzinli YOU) ve Citroën C4 X (MAX donanım):

150.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi veya

30.000 TL nakit indirim.

Citroën ë-C4 (elektrikli):

150.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi veya

30.000 TL nakit indirim.

Citroën C3 Aircross:

PLUS donanım: 300.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.

MAX donanım: 200.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.

Citroën ë-C3 Aircross (elektrikli): 200.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.

Citroën Ami (elektrikli):

270.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi veya

40.000 TL nakit indirim.

Berlingo Kombi:

YOU & PLUS donanım: 300.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.

MAX donanım: 600.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.

Berlingo Van: 500.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.

Spacetourer: 280.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.

Jumpy Van: 600.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.

Jumper: 700.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi

NISSAN

Nissan Juke

Manuel Tekna: 1.549.000 TL kampanyalı fiyat.

Otomatik Tekna DCT: 100.000 TL nakit desteği + bireysel müşterilere 240.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi.

Ticari müşteriler (Tekna DCT): 100.000 TL nakit desteği + 500.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.

N-Design, N-Sport, Platinum: 100.000 TL nakit desteği. Ticari müşterilere 500.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.

Platinum Premium: 150.000 TL nakit desteği + ticari müşterilere 500.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.

Nissan Qashqai Mild Hybrid

Designpack: 1.999.000 TL kampanyalı fiyat.

Skypack: 100.000 TL nakit desteği + ticari müşterilere 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.

Skypack 4x4, N-Design, Platinum, Platinum Premium: Nakit desteği yok, yalnızca ticari müşterilere 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.

Nissan Qashqai e-POWER

N-Design: 200.000 TL nakit desteği. Ticari müşterilere ek 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.

Skypack, Platinum, Platinum Premium: 100.000 TL nakit desteği. Ticari müşterilere 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.

NISSAN

Nissan X-Trail Mild Hybrid

Platinum: 3.399.000 TL kampanyalı fiyat.

Platinum Premium: 100.000 TL nakit desteği + ticari müşterilere ek 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.

Nissan Townstar

Van Benzinli L2 Uzun Şasi (Visia, Tekna): KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit desteği +

- 300.000 TL’ye kadar 10 ay %0 faizli kredi

- 500.000 TL’ye kadar 12 ay %1,99 faizli kredi

Van EV: KOBİ’lere özel 300.000 TL’ye kadar 10 ay %0 faizli kredi veya 500.000 TL’ye kadar 12 ay %1,99 faizli kredi.

Combi EV: KOBİ’lere özel 300.000 TL’ye kadar 10 ay %0 faizli kredi veya 500.000 TL’ye kadar 12 ay %1,99 faizli kredi.

JAECOO

Evolve (4x4)

Ticari müşterilere özel:

400.000 TL, 6 ay %0 faizli kredi veya 1.000.000 TL, 12 ay vadeli %2,72 faizli kredi

2.725.000 TL’den başlayan fiyatlar

Revive (4x2)

2.150.000 TL’den başlayan fiyatlar

FIAT

Scudo Van

600.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi

Ducato Van ve Ducato Kamyonet

700.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi

Ducato Minibüs

500.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi

Doblo Combi

600.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi

Doblo Cargo

400.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi

Scudo Combi / Combimix

500.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi

Nakit Alım İndirimleri

Doblo, Doblo Cargo, Scudo → 75.000 TL indirim

Ducato Van ve Ducato Kamyonet → 100.000 TL indirim

Ducato Minibüs → 200.000 TL indirim

