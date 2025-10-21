Sıfır araba alacaklara fırsat geldi: 2026'da 500.000 TL ve 600.900 TL'den 0 faizli kredi ile satışa sunulacak

Otomotiv sektöründe yılın son çeyreğine girilmesiyle birlikte, markalar sıfır araç kampanyalarını peş peşe duyurmaya başladı. Döviz kurları, kredi faiz oranları ve stok durumu fiyatları etkilerken, bazı markalar 2026 modelleri gelmeden önce elindeki araçları avantajlı fiyatlarla satışa sunuyor. Peki, Ekim 2025 itibarıyla hangi markalar indirim yaptı, sıfır araç fiyatlarında son durum ne?
Sıfır otomobil almak isteyenler için kampanya dönemi başladı! Ekim ayına girilmesiyle birlikte birçok marka, yıl bitmeden stok eritme indirimleri ve avantajlı kredi seçenekleri duyurdu. 2026 modellerin piyasaya çıkmadan önceki bu fırsat döneminde araç sahibi olmak isteyenler araştırmalarına hız verdi. İşte Ekim 2025 sıfır araç kampanyaları ve markalara göre güncel fiyat listesi...
Otomobilde yıl sonu kampanyaları: İşte indirimli sıfır araç fiyatları
CITROËN
Yeni %100 elektrikli Citroën Ë-C3: 150.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
Citroën C4 (benzinli YOU) ve Citroën C4 X (MAX donanım):
150.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi veya
30.000 TL nakit indirim.
Citroën ë-C4 (elektrikli):
150.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi veya
30.000 TL nakit indirim.
Citroën C3 Aircross:
PLUS donanım: 300.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
MAX donanım: 200.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
Citroën ë-C3 Aircross (elektrikli): 200.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
Citroën Ami (elektrikli):
270.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi veya
40.000 TL nakit indirim.
Berlingo Kombi:
YOU & PLUS donanım: 300.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
MAX donanım: 600.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
Berlingo Van: 500.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
Spacetourer: 280.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
Jumpy Van: 600.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.
Jumper: 700.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi
NISSAN
Nissan Juke
Manuel Tekna: 1.549.000 TL kampanyalı fiyat.
Otomatik Tekna DCT: 100.000 TL nakit desteği + bireysel müşterilere 240.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi.
Ticari müşteriler (Tekna DCT): 100.000 TL nakit desteği + 500.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
N-Design, N-Sport, Platinum: 100.000 TL nakit desteği. Ticari müşterilere 500.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
Platinum Premium: 150.000 TL nakit desteği + ticari müşterilere 500.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
Nissan Qashqai Mild Hybrid
Designpack: 1.999.000 TL kampanyalı fiyat.
Skypack: 100.000 TL nakit desteği + ticari müşterilere 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
Skypack 4x4, N-Design, Platinum, Platinum Premium: Nakit desteği yok, yalnızca ticari müşterilere 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
Nissan Qashqai e-POWER
N-Design: 200.000 TL nakit desteği. Ticari müşterilere ek 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
Skypack, Platinum, Platinum Premium: 100.000 TL nakit desteği. Ticari müşterilere 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
NISSAN
Nissan X-Trail Mild Hybrid
Platinum: 3.399.000 TL kampanyalı fiyat.
Platinum Premium: 100.000 TL nakit desteği + ticari müşterilere ek 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.
Nissan Townstar
Van Benzinli L2 Uzun Şasi (Visia, Tekna): KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit desteği +
- 300.000 TL’ye kadar 10 ay %0 faizli kredi
- 500.000 TL’ye kadar 12 ay %1,99 faizli kredi
Van EV: KOBİ’lere özel 300.000 TL’ye kadar 10 ay %0 faizli kredi veya 500.000 TL’ye kadar 12 ay %1,99 faizli kredi.
Combi EV: KOBİ’lere özel 300.000 TL’ye kadar 10 ay %0 faizli kredi veya 500.000 TL’ye kadar 12 ay %1,99 faizli kredi.
JAECOO
Evolve (4x4)
Ticari müşterilere özel:
400.000 TL, 6 ay %0 faizli kredi veya 1.000.000 TL, 12 ay vadeli %2,72 faizli kredi
2.725.000 TL’den başlayan fiyatlar
Revive (4x2)
2.150.000 TL’den başlayan fiyatlar
FIAT
Scudo Van
600.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
Ducato Van ve Ducato Kamyonet
700.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
Ducato Minibüs
500.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
Doblo Combi
600.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
Doblo Cargo
400.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi
Scudo Combi / Combimix
500.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi
Nakit Alım İndirimleri
Doblo, Doblo Cargo, Scudo → 75.000 TL indirim
Ducato Van ve Ducato Kamyonet → 100.000 TL indirim
Ducato Minibüs → 200.000 TL indirim
