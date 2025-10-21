Sıfır araba alacaklara fırsat geldi: 2026'da 500.000 TL ve 600.900 TL'den 0 faizli kredi ile satışa sunulacak

Sıfır otomobil almak isteyenler için kampanya dönemi başladı! Ekim ayına girilmesiyle birlikte birçok marka, yıl bitmeden stok eritme indirimleri ve avantajlı kredi seçenekleri duyurdu. 2026 modellerin piyasaya çıkmadan önceki bu fırsat döneminde araç sahibi olmak isteyenler araştırmalarına hız verdi. İşte Ekim 2025 sıfır araç kampanyaları ve markalara göre güncel fiyat listesi...