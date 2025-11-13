Yeni Şafak
Samsun sahilinde nadir misafir: Mavi yengeç kıyıya vurdu

10:5213/11/2025, Perşembe
IHA
Mavi yengeçlerin, son yıllarda Karadeniz’de de görülmeye başlandığı bildirildi.

Samsun’un Atakum ilçesinde nadir görülen mavi yengeç kıyıya vurdu. Vatandaşlar tarafından fark edilen yengeç yeniden denize salındı.

Samsun Atakum İncesu sahilinde yürüyen vatandaşlar, kıyıda farklı renkte bir yengeç olduğunu fark etti. Yapılan incelemede yengecin Akdeniz ve Ege kıyılarında sıkça rastlanan ancak Karadeniz’de nadir görülen "mavi yengeç" olduğu belirlendi.

Vatandaşlar, mavi yengeci cep telefonu kamerasıyla görüntüledikten sonra geri denize bıraktı.

Uzmanlar, mavi yengeçlerin istilacı tür olarak değerlendirilebileceğini, yerli yengeç ve balık popülasyonları üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtiyor.

Mavi yengeçlerin genellikle sıcak denizlerde yaşadıkları, son yıllarda iklim değişikliğiyle birlikte Karadeniz’de de görülmeye başlandıkları bildirildi.








#Samsun
#mavi yengeç
#Atakum
