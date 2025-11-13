Samsun sahilinde nadir misafir: Mavi yengeç kıyıya vurdu

Samsun Atakum İncesu sahilinde yürüyen vatandaşlar, kıyıda farklı renkte bir yengeç olduğunu fark etti. Yapılan incelemede yengecin Akdeniz ve Ege kıyılarında sıkça rastlanan ancak Karadeniz’de nadir görülen "mavi yengeç" olduğu belirlendi.