Anne oğulun gizemli ölümü: Huriye ve Osman Helvacı'ya ne oldu? Şüpheli eniştenin çelişkileri ve silinen telefon kayıtları...

Kastamonu’da anne ve oğlunun kaybolmasıyla başlayan gizem, ormanda bulunan iki cansız bedenle birlikte korkunç bir cinayet şüphesine dönüştü. Huriye Helvacı’nın çıplak halde bulunması, olayda kaza olasılığını tamamen ortadan kaldırırken, soruşturmanın yönünü değiştirdi. Ekipler artık “hipotermi” değil, “kasten öldürme” üzerinde duruyor. Şüphelerin odağındaki isim ise 43 yaşındaki kadının eski eniştesi Mustafa Uzun. Uzun’un çelişkili ifadeleri ve telefonundaki silinen kayıtlar, karanlık tabloyu daha da derinleştirdi. Peki, Huriye ve Osman Helvacı’ya ne oldu? İşte gizemli ölümün arkasından ortaya çıkan detaylar.

1 /8 Kastamonu’da günlerdir kayıp olarak aranan Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı, ormanlık alanda ölü bulundu. Anne ve oğlunun ölümü büyük bir gizem yaratırken, Huriye Helvacı’nın cansız bedeninin üzerinde kıyafetleri olmadan bulunması soru işaretlerini artırdı...

2 /8 Kıyafetleri 15 metre ötede bulundu

Ekiplerin yaptığı incelemede, Huriye Helvacı’nın kıyafetlerinin cesedinden yaklaşık 15 metre uzaklıkta olduğu tespit edildi. Vücudunda kesici, delici alet veya darp izine rastlanmadı. Bölgede yapılan aramalarda Helvacı’nın çantası da bulunurken, cep telefonuna ulaşılamadı.

3 /8 “Kaybolmadan önce görüştük”

Helvacı’nın, kaybolmadan önce buluşmak için plan yaptığı eski eniştesi Mustafa Uzun’un verdiği ifadeler dikkat çekti. Uzun, “Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla ilgim yok” derken, 24 Ekim’den sonra Helvacı ile samimi olduklarını ve 12 gün boyunca görüştüklerini anlattı. Bu süreçte 20 kilometrelik yürüyüş yaptıklarını ve Helvacı’nın oğlu Osman’ın da yanlarında olduğunu belirtti.



4 /8 Mustafa Uzun, olay günü Huriye Helvacı ile telefonda konuştuğunu da kabul etti. Ancak savcılıktaki ifadesinde, 12 gün boyunca görüştüğü kadının numarasını cep telefonuna kaydetmediğini söylemesi dikkat çekti.

5 /8 Kayıtları sildi, numarasını değiştirdi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım’da evlerinden çıktıktan sonra kendilerinden haber alınamayan Huriye ve Osman Helvacı’nın cansız bedenleri, 9 gün sonra 200 metre aralıkla bulundu. Annenin çıplak halde bulunması cinayet şüphesini güçlendirirken, enişte Mustafa Uzun’un davranışları ve telefonundaki işlemler soru işaretlerini artırdı.



6 /8 Sabah'ın haberinde yer alan savcılık kaynaklarına göre, anne ve oğul kaybolduktan sonra Uzun’un arama ve mesaj kayıtlarını sildiği, hatta telefon numarasını da değiştirdiği tespit edildi.

7 /8 “Oraya inmek çok zordu”

Arama çalışmalarına katılan köylülerden Hakkı Şahin, bölgenin sarp ve yoğun ormanlık bir alan olduğunu belirterek, “Araziyi bildiğim için beni çağırdılar. Ekipleri aşağı indirdim. Çocuk yüzüstü yatıyordu. Oraya inmek gerçekten zor, nasıl indiler anlamadım” dedi.