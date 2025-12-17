ASGARİ ÜCRET 2026 ZAM TOPLANTI TARİHİ: Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta belli olacak?

Asgari ücret zammı için yürütülen toplantıların ardından gözler 2026 yılında geçerli olacak yeni rakama çevrildi. Geçtiğimiz yıl 22 bin 104 TL 67 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin, bu yıl da 31 Aralık’a kadar netleştirilmesi ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın son açıklamaları, ikinci toplantıya ilişkin beklentileri artırdı.
Milyonlarca çalışanın maaşını belirleyecek 2026 asgari ücret zammında kritik süreç devam ediyor. İlk toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan gelen yeni açıklamalar, ikinci toplantının tarihine ve zam oranlarına ilişkin merakı artırdı.
ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü yapacağını bildirdi.
Bakanlık açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:
"Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'te yapacaktır."
2026'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücretin ne kadar olacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonucunda belli olacak. Komisyonun, nihai karara varıncaya dek 4 toplantı gerçekleştirmesi planlanıyor.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?
Asgari ücretin 31 Aralık 2025 tarihine kadar netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK? İŞTE 2026 İÇİN OLASI ZAM SENARYOLARI!
Asgari ücretin 2026'da ne kadar olacağına yönelik zam senaryoları gelmeye başladı. Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen yüzde 28,5'lik 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre, net ücretin 28 bin 404 lira, brüt ücretin ise 33 bin 417 lira olması bekleniyor. İşte asgari ücret için olası zam senaryoları:
YÜZDE 20
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye çıkacak.
YÜZDE 23
Yüzde 23 zam senaryosunda ise, net asgari ücret 27.188 TL'ye, brüt ise 31.986 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 25
Yüzde 25'lik artış halinde, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 35
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
YÜZDE 40
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.