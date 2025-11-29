Yeni Şafak
Manisa merkezli dev operasyon: 600 milyon liralık bahis ağı çöktü

29/11/2025, Cumartesi
Siber ekiplerin eş zamanlı baskınında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Manisa merkezli 8 ilde düzenlenen geniş kapsamlı yasa dışı bahis operasyonunda 23 şüpheli yakalandı, bunlardan 5’i tutuklandı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, örgütün 420 hesap ve 16 kripto cüzdan üzerinden 600 milyon TL’lik işlem hacmine ulaştığını tespit etti. Operasyonda onlarca banka hesabı ve kripto cüzdana el konulurken, yurt dışındaki 3 kişi için de yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet, suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Manisa merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tutuklandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 SKM, TCK 220, TCK 282 ve 6136 SKM suçlarına yönelik yürüttüğü çalışmada yasa dışı bahis yapılanmasının faaliyetlerinde kullanılan 420 banka/elektronik para hesabı ile 16 kripto cüzdan üzerinde inceleme ve analiz yaptı. Yapılan çalışmalarda suç örgütü içerisinde farklı konumlarda görev alan şüphelilerin hesaplarında 600 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi.

25 Kasım günü Manisa merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli yakalanırken, yurt dışında bulunan 3 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 49 banka/elektronik para hesabı ile 8 kripto para cüzdanına el konulduğu ve bloke işlemi uygulandığı açıklandı.

28 Kasım 2025 günü mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6’sı ifade sonrası serbest bırakılırken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 şüpheli ise tutuklandı. Manisa Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.



