SDG’yi tanıyın baskısı artabilir

Foto: Arşiv.
DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon dalgaları artarken, güvenlik kaynakları SDG konusunda uyarılarda bulundu. Kaynaklar, Türkiye'nin de DEAŞ’la mücadele halinde olduğunu anımsatarak, “Batılılar bize öteden beri SDG'yi tanıyın çağrısında bulunuyor. Bu son saldırı onlar için ‘SDG de DEAŞ'la mücadele eden bir oluşum sizle aynı amacı güdüyor, neden onları tanımıyorsunuz’ deme fırsatı sundu” diye konuştu.
DEAŞ’a yönelik operasyonlar hız kazanırken, güvenlik kaynakları SDG ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.
KARŞI ARGÜMANANA DÖNÜŞEBİLİR
KARŞI ARGÜMANANA DÖNÜŞEBİLİR
Güvenlik kaynakları, Türkiye’nin DEAŞ’le mücadelesinin kesintisiz sürdüğü bir dönemde yaşanan bu çatışmanın, özellikle Batı kamuoyunda Türkiye’ye karşı bir karşı argümana dönüştürülme potansiyeli taşıdığına dikkat çekti. Kaynaklar, bu durumun Suriye’nin kuzeyindeki SDG/YPG yapılanmasının olumlanmasına zemin hazırlayabileceğini vurguladı. Özellikle Avrupa’da
“SDG, DEAŞ’le mücadele ediyor”
algısının bilinçli şekilde güçlendirilebileceği kaydedildi.
ANKARA ÜZERİNDE BASKI ARACI
ANKARA ÜZERİNDE BASKI ARACI
Güvenlik kaynakları,
“Batılılar, ‘Türkiye de bu aşırıcı grupların hedefinde’ söylemi üzerinden Ankara üzerinde baskı kurabilir. Bu baskıyı oluştururken de SDG’nin DEAŞ’le mücadele ettiği iddiasını gerekçe olarak sunabilirler. ‘Siz de aynı terör örgütüyle mücadele ediyorsunuz’ denilerek, SDG’nin meşru bir aktör olarak tanınması yönünde baskı artırılabilir”
değerlendirmesini yaptı.
#SDG
#DEAŞ
#Ankara