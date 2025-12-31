Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
SDG’yi tanıyın baskısı artabilir

SDG’yi tanıyın baskısı artabilir

Uğur Duyan
Uğur Duyan
12:2631/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon dalgaları artarken, güvenlik kaynakları SDG konusunda uyarılarda bulundu. Kaynaklar, Türkiye'nin de DEAŞ’la mücadele halinde olduğunu anımsatarak, “Batılılar bize öteden beri SDG'yi tanıyın çağrısında bulunuyor. Bu son saldırı onlar için ‘SDG de DEAŞ'la mücadele eden bir oluşum sizle aynı amacı güdüyor, neden onları tanımıyorsunuz’ deme fırsatı sundu” diye konuştu.

DEAŞ’a yönelik operasyonlar hız kazanırken, güvenlik kaynakları SDG ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

KARŞI ARGÜMANANA DÖNÜŞEBİLİR

Güvenlik kaynakları, Türkiye’nin DEAŞ’le mücadelesinin kesintisiz sürdüğü bir dönemde yaşanan bu çatışmanın, özellikle Batı kamuoyunda Türkiye’ye karşı bir karşı argümana dönüştürülme potansiyeli taşıdığına dikkat çekti. Kaynaklar, bu durumun Suriye’nin kuzeyindeki SDG/YPG yapılanmasının olumlanmasına zemin hazırlayabileceğini vurguladı. Özellikle Avrupa’da
“SDG, DEAŞ’le mücadele ediyor”
algısının bilinçli şekilde güçlendirilebileceği kaydedildi.

ANKARA ÜZERİNDE BASKI ARACI

Güvenlik kaynakları,
“Batılılar, ‘Türkiye de bu aşırıcı grupların hedefinde’ söylemi üzerinden Ankara üzerinde baskı kurabilir. Bu baskıyı oluştururken de SDG’nin DEAŞ’le mücadele ettiği iddiasını gerekçe olarak sunabilirler. ‘Siz de aynı terör örgütüyle mücadele ediyorsunuz’ denilerek, SDG’nin meşru bir aktör olarak tanınması yönünde baskı artırılabilir”
değerlendirmesini yaptı.


#SDG
#DEAŞ
#Ankara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Avrasya Tüneli ücreti 2026 ne kadar oldu? Otomobil, minibüs, motorsikletler için Avrasya Tüneli güncel geçiş ücretleri