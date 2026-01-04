Terör örgütü SDG bir kez daha masayı kilitledi: Görüşmelerden sonuç çıkmadı

Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında yapılan görüşmelerden yine somut bir sonuç çıkmadı. Suriye hükümetine yakın kaynaklar, SDG’nin 10 Mart mutabakatının uygulanması konusunda gerekli esnekliği göstermediğini ve süreci tıkadığını belirtti. İlerleyen dönemde yeni toplantıların yapılacağı da kaydedildi.
Şam yönetimi ile Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasındaki görüşmelerden bir sonuç çıkmadığı belirtildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan hükümete yakın bir kaynak, PKK/YPG ile yapılan görüşmelerin, 10 Mart mutabakatının uygulanmasını hızlandıracak somut bir sonuç doğurmadığını söyledi.
Söz konusu kaynak, tarafların ilerleyen dönemde yeni toplantılar düzenlenmesi konusunda anlaştığını aktardı.
Toplantılara PKK/YPG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in de katıldığı belirtildi.
"Yeni toplantılar yapılacak"
Öte yandan, Suriye hükümetinden bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK/YPG temsilcileri ile 10 Mart mutabakatına ilişkin gerçekleştirilen görüşmelerde herhangi bir anlaşmaya varılamadığını teyit etti.
Söz konusu kaynak, "SDG, görüşmede gereken esnekliği göstermedi. İlerleyen dönemde yeni toplantılar yapılacak." ifadelerini kullandı.