Terör örgütü SDG bir kez daha masayı kilitledi: Görüşmelerden sonuç çıkmadı

Şam yönetimi ile Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasındaki görüşmelerden bir sonuç çıkmadığı belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan hükümete yakın bir kaynak, PKK/YPG ile yapılan görüşmelerin, 10 Mart mutabakatının uygulanmasını hızlandıracak somut bir sonuç doğurmadığını söyledi.

Öte yandan, Suriye hükümetinden bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK/YPG temsilcileri ile 10 Mart mutabakatına ilişkin gerçekleştirilen görüşmelerde herhangi bir anlaşmaya varılamadığını teyit etti.