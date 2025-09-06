Yeniden gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı

Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 13’ü tutuklu 26 sanık hakkında ’ihaleye fesat karıştırma’, ve ’suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım’ suçlarından soruşturma kapsamında Köseler hakkında 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi. Diğer 25 sanık hakkında da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. Köseler, dahil 13 tutuklu sanık tahliye edilmişti.