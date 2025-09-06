Yeni Şafak
Yeniden gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı

21:016/09/2025, Cumartesi
IHA
Başsavcılığın tahliye kararına itirazının kabul edilmesinin ardından Köseler hakim karşısına çıktı.
Başsavcılığın tahliye kararına itirazının kabul edilmesinin ardından Köseler hakim karşısına çıktı.

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 5 sanığın "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yargılandığı davada, verilen tahliye kararına savcılığın itirazı üzerine Köseler yeniden gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan Köseler’in tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesine itirazı kabul edildi. Hakim karşısına çıkan Köseler’in tutuklanmasına karar verildi.

Köseler, dahil 13 tutuklu sanık tahliye edilmişti

Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 13’ü tutuklu 26 sanık hakkında ’ihaleye fesat karıştırma’, ve ’suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım’ suçlarından soruşturma kapsamında Köseler hakkında 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi. Diğer 25 sanık hakkında da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. Köseler, dahil 13 tutuklu sanık tahliye edilmişti.

Yeniden tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci’nin tahliyesine itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti. Hakim karşısına çıkan Alaatin Köseler’in yeniden tutuklanmasına karar verildi.



#Alaatin Köseler
#Tutuklama
#Cezaevi
#Beykoz Belediyesi
