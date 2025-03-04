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CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevinden uzaklaştırıldı

CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevinden uzaklaştırıldı

12:424/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
DHA
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı.
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı.

CHP'li Beykoz Belediyesi'nde çıkan usulsüzlükler sonrası İçişleri Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık, İlçe belediye başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 'İhaleye fesat karıştırmak' suçundan tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul ili Beykoz ilçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, 'İhaleye fesat karıştırmak' suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nin 4 Mart 2025 tarihli ve 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verilmesi üzerine; Alaattin Köseler, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.


#CHP
#Beykoz
#Alaattin Köseler

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