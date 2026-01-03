CHP'li Mersin milletvekili Hasan Ufuk Çakır AK Parti'ye geçecek: Rozetini Erdoğan takacak

Gazeteci Barış Yarkadaş X'ten yaptığı paylaşımda, Çakır'ı aradığını ve Çakır'ın AK Parti'ye geçeceğini doğruladığını yazdı. Yarkadaş'ın paylaşımı da şöyle:

"Bir süre önce CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçeceğini doğruladı. Az önce Çakır'ı aradım ve iddiaları sordum. Çakır, 'Haberler doğru. Milletimin kararı bu yönde. Tüm köyleri tek tek gezdim. Bu oyları senin için CHP'ye biz verdik. Sana iftira atanlarla değil bizle beraber olacaksın hizmet etmeye devam edeceksin denildi. Ben de milletimin dediğini yapıyorum.' ifadelerini kullandılar. Çakır, hafta içi AK Parti'ye katılacak."