CHP'li Mersin milletvekili Hasan Ufuk Çakır AK Parti'ye geçecek: Rozetini Erdoğan takacak

CHP'li Mersin milletvekili Hasan Ufuk Çakır AK Parti'ye geçecek: Rozetini Erdoğan takacak

3/01/2026, Cumartesi
G: 3/01/2026, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK toplantısında, AK Parti’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu’na rozet takmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK toplantısında, AK Parti’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu’na rozet takmıştı.

CHP yönetimini "yolsuzluk" gerekçesiyle eleştirip "arınma" çağrısı yaptıktan sonra kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi üzerine istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın AK Parti'ye katılacağı belirtildi.

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, yönetimi 'yolsuzluk' gerekçesiyle eleştirdiği için kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Çakır'ın bu karar sonrası AK Parti'ye geçeceği iddia edildi.


Gazeteci Barış Yarkadaş X'ten yaptığı paylaşımda, Çakır'ı aradığını ve Çakır'ın AK Parti'ye geçeceğini doğruladığını yazdı. Yarkadaş'ın paylaşımı da şöyle:


"Bir süre önce CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçeceğini doğruladı. Az önce Çakır'ı aradım ve iddiaları sordum. Çakır, 'Haberler doğru. Milletimin kararı bu yönde. Tüm köyleri tek tek gezdim. Bu oyları senin için CHP'ye biz verdik. Sana iftira atanlarla değil bizle beraber olacaksın hizmet etmeye devam edeceksin denildi. Ben de milletimin dediğini yapıyorum.' ifadelerini kullandılar. Çakır, hafta içi AK Parti'ye katılacak."





