AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Özel'in 'İHA' açıklamalarına tepki: Bu muhalefet anlayışı Türkiye'ye yakışmıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Özel'in 'İHA' açıklamalarına tepki: Bu muhalefet anlayışı Türkiye'ye yakışmıyor

17:4328/12/2025, Pazar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "F-16'lar İHA'yı düşürmek için Erdoğan'ı bekledi." iddiasına tepkiler büyüyor. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, “Açıkça yalandır ve bu muhalefet anlayışı Türkiye’ye yakışmamaktadır” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Aralık günü Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına giren insansız hava aracının (İHA) aslında çok daha erken tespit edildiğini, ancak düşürme yönünde karar verme süreci uzadığı için İHA'nın "Ankara'ya kadar geldiğini" iddia etmişti. Özel'in mesnetsiz ifadelerine bir tepki de AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan geldi.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Efkan Ala, şunları kaydetti:

"Resmi açıklamalara rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in düşürülen İHA konusundaki ifadeleri açıkça yalandır ve bu muhalefet anlayışı Türkiye'ye yakışmamaktadır."


