AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Özel'in 'İHA' açıklamalarına tepki: Bu muhalefet anlayışı Türkiye'ye yakışmıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Aralık günü Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına giren insansız hava aracının (İHA) aslında çok daha erken tespit edildiğini, ancak düşürme yönünde karar verme süreci uzadığı için İHA'nın "Ankara'ya kadar geldiğini" iddia etmişti. Özel'in mesnetsiz ifadelerine bir tepki de AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan geldi.