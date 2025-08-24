Memura zamda ikinci toplantı sona erdi

Binlerce memur ve memur emeklisinin gözü Ankara’da. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere ikinci kez bir araya geldi. Üçüncü toplantı yarın yapılacak.
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti'nin yaptığı başvuruyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, çalışmalarına başladı.
İKİNCİ GÖRÜŞME YAPILDI
Bu kapsamda Kurul dün ilk kez toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Kurulun çalışma takvimi, usul ve esasları görüşülerek karara bağlanırken, toplantıdan memur zammına ilişkin bir karar çıkmadığı belirtildi. İkinci görüşme ise bugün yapıldı.
- Üçüncü toplantı ise yarın saat 10:00'da yapılacak.