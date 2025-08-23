Hakem Kurulu memur zammı için toplandı

Hakem Kurulu, kamu çalışanları ve emeklilerin zam oranını belirlemek üzere toplandı.

Toplantıda Memur Sendikaları Konfederasyonu'ndan (Memur-Sen) Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) yetkilileri de yer alıyor. Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında ilk kez toplanan kurulun 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor.