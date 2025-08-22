Yeni Şafak
Zengezur Koridoru'nun kilit parçası: Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atılıyor

10:5822/08/2025, Cuma
AA
Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı'ndaki çalışmalar Azerbaycan'la eş zamanlı olarak yapılacak.
Zengezur Koridoru’nun kilit parçası olarak nitelendirilen Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın temeli bugün atılacak. 224 kilometrelik çift hatlı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemleriyle donatılacak proje, yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıyacak kapasiteye sahip olacak. Türk dünyasını birbirine bağlayacak olan Zengezur Koridoru, 2029 sonunda hizmete açılması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Tüm Güney Kafkasya'nın ve Avrasya'nın geleceğine damga vuruyoruz" dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demiryolu bağlantısı sağlayacak olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla atılacak.

Temel atma törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir video mesaj göndererek hattın önemini anlatacak.

Hattın, Zengezur Koridoru'nun asli parçalarından biri olacağına işaret eden Bakan Uraloğlu,
"Daha önce 2,4 milyar avro dış kredi sağladığımız hat, ülkemize döviz girdisi sağlayacak. Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın tamamı ise yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edilecek"
ifadesini kullandı.

Türk dünyasını birbirine bağlayacak

Temeli atılacak hat Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki bağlantıyı sağlayacak Zengezur Koridoru'nun önemli bir parçası olacak. Türk dünyasını birbirine bağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı’nın detaylarını anlattı.

5,5 milyon yolcu, 15 milyon ton yük kapasitesi

Bakan Uraloğlu hattın 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu olarak inşa edileceğini belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hat, sadece lojistik kapasite anlamında değil, inşa kalitesi, tünel ve viyadük tasarımı gibi unsurlarla da ileri mühendislik örneği olacak. Hattın yapımında 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez yer alacak. Hattımızı 2029 yılının sonunda tamamlamayı hedefliyoruz."

"Türkiye Asya ile Avrupa arasında uzanan en istikrarlı bağlantı noktası"

Türkiye'nin jeostratejik konumunun küresel tedarik zincirlerinde de belirleyici rol üstlendiğine dikkati çeken Uraloğlu,
"Bugün artık dünyada güvenli, öngörülebilir ve sürdürülebilir ulaştırma rotaları tartışılıyor. Türkiye bu tabloda bir jeostratejik güven adası olarak öne çıkıyor. Zengezur Koridoru ve onun ayrılmaz parçası olan temelini atacağımız Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hattı da bunun somut göstergelerindendir. Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla birlikte, ülkemiz Asya ile Avrupa arasında uzanan en istikrarlı bağlantı noktası haline gelecek"
değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun bölgeye ve Türkiye'ye sağlayacağı stratejik kazanımlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Zengezur Koridoru sayesinde Hazar ve Akdeniz havzaları arasında yeni bir ticaret yolu açılacak. Avrasya'nın tedarik hatlarını güçlendirecek bu adım, Türkiye'yi sadece transit bir ülke değil, bölgesel kalkınma ve işbirliğinin merkez üssü haline getirecek. Orta Koridor'un yük taşıma kapasitesini de artıracak. Bu proje sadece demir yolu değil, aynı zamanda bölgesel uyumun, güvenliğin ve ekonomik büyümenin altyapısıdır. Türkiye, doğu ile batı arasında yalnızca bir köprü değil, bir istikrar ekseni haline geliyor."


