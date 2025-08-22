Zengezur Koridoru'nun kilit parçası: Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atılıyor

Zengezur Koridoru’nun kilit parçası olarak nitelendirilen Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın temeli bugün atılacak. 224 kilometrelik çift hatlı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemleriyle donatılacak proje, yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıyacak kapasiteye sahip olacak. Türk dünyasını birbirine bağlayacak olan Zengezur Koridoru, 2029 sonunda hizmete açılması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Tüm Güney Kafkasya'nın ve Avrasya'nın geleceğine damga vuruyoruz" dedi.
Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demiryolu bağlantısı sağlayacak olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla atılacak.
Temel atma törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir video mesaj göndererek hattın önemini anlatacak.
Türk dünyasını birbirine bağlayacak
Temeli atılacak hat Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki bağlantıyı sağlayacak Zengezur Koridoru'nun önemli bir parçası olacak. Türk dünyasını birbirine bağlayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı’nın detaylarını anlattı.
5,5 milyon yolcu, 15 milyon ton yük kapasitesi
Bakan Uraloğlu hattın 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu olarak inşa edileceğini belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Türkiye Asya ile Avrupa arasında uzanan en istikrarlı bağlantı noktası"
Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun bölgeye ve Türkiye'ye sağlayacağı stratejik kazanımlara dikkati çekerek, şunları kaydetti: