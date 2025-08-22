Zengezur Koridoru'nun kilit parçası: Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atılıyor

"Zengezur Koridoru sayesinde Hazar ve Akdeniz havzaları arasında yeni bir ticaret yolu açılacak. Avrasya'nın tedarik hatlarını güçlendirecek bu adım, Türkiye'yi sadece transit bir ülke değil, bölgesel kalkınma ve işbirliğinin merkez üssü haline getirecek. Orta Koridor'un yük taşıma kapasitesini de artıracak. Bu proje sadece demir yolu değil, aynı zamanda bölgesel uyumun, güvenliğin ve ekonomik büyümenin altyapısıdır. Türkiye, doğu ile batı arasında yalnızca bir köprü değil, bir istikrar ekseni haline geliyor."