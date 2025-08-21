Bakan Uraloğlu Zengezur Koridoru'nda detayları açıkladı: Türk dünyasını birleştirecek proje ne zaman hayata geçecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı’nın temel atma töreni için gittiği Iğdır’da önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan, projenin Zengezur Koridoru üzerinden Türkiye’yi Azerbaycan’a bağlayacağını ve hattın Türk dünyası için stratejik öneme sahip olacağını vurguladı.

CNN Türk'te özel haberler şefi Fulya Öztürk'e açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, “Kars’tan Tuzluca, Iğdır, Aralık, Dilucu’dan Nahçıvan’a ve oradan Zengezur Koridoru ile Azerbaycan’a uzanan hattı hayata geçireceğiz. Projenin finansmanı dış kredilerle sağlandı, firma beklemede değil ve 2,4 milyar dolarlık yatırım Türkiye’den iki güçlü firmanın konsorsiyumu ile yürütülecek.” dedi.

"4–5 yıl içinde tamamen faaliyete geçmiş olacak"

Sıfırdan inşa edilecek hat, sadece demiryolu hattını değil, köprüler, viyadükler ve üst-alt geçitler gibi birçok altyapı çalışmasını da kapsayacak.

Bakan, hattın tamamlanmasıyla Kars’tan Bakü’ye kesintisiz seyahatin mümkün olacağını ve Zengezur Koridoru’nun 43 kilometrelik kısmının 4–5 yıl içinde devreye gireceğini ifade ederek, "Nahçıvan tarafındaki 170 kilometrelik hat da Azerbaycan tarafından eş zamanlı tamamlanacak. Böylece koridor 4–5 yıl içinde tamamen faaliyete geçmiş olacak." dedi.

Türk dünyası için önemi

Proje, yılda 5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip çift hatlı bir koridor olacak. Bakan Uraloğlu, hattın Bakü-Tiflis-Kars hattına alternatif oluşturacağını ve Türk dünyasına daha kısa, problemsiz ve stratejik bir taşımacılık yolu sunacağını belirtti. Ayrıca hattın Çin’e kadar uzanan uluslararası taşımacılık ağının kritik bir parçası olacağını söyledi.

Bakan, “Bakü-Tiflis-Kars hattının kapasitesi dolduğunda, Türk dünyası için daha verimli ve güvenli bir alternatif sunacak bir koridor yaratıyoruz. Bu proje, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bağlantıyı güçlendirmenin ötesinde, bölgesel ticaret ve lojistikte de tarihi bir adım olacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim tarafta aslında bir kara yolu hattı gerekli değil çünkü zamanında yapmıştık. 160 km saat hıza sahip olacak. Burada birinci öncelik yük taşımak hızdan ziyade. Böyle bir koridorda esas ticaret.

Tek taşıma yoluna bağlı kalırsanız sıkıntı yaşarsınız. Biz sadece Türkiye'den bir yük geçsin istemiyoruz biz aynı zamanda bu demiryolu çevresinde üretim merkezleri açılsın. Lojistik merkezleri kurulsun istiyoruz. Buralar istihdam potansiyeli olan yerler. Önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa karbon ayak izi vergisi almaya başlayacak. En çevreci mod demiryolu. Amaç ticaret, Çin’den çıkan bir trenin orta koridordan geçerek Londra’ya kadar gitmesi hedeflenmektedir."







