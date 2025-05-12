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DMM özerklik ve pazarlık iddialarını yalanlandı

DMM özerklik ve pazarlık iddialarını yalanlandı

12:0512/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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DMM özerklik ve pazarlık iddialarını yalanlandı
DMM özerklik ve pazarlık iddialarını yalanlandı

DMM, PKK’nın silah bırakma kararı sonrası “anayasa pazarlığı yapıldı” iddialarının dezenformasyon olduğunu açıkladı.

Silah bırakma ve örgütün fesih kararının alındığı PKK kongre bildirgesine ilişkin, “Bu karar sonrası Anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı” iddiası dezenformasyondur.


Terörsüz Türkiye hedefiyle terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararına yönelik devlet yönetiminin herhangi bir pazarlık üzerine süreç yönetmesi söz konusu değildir.


Türkiye’nin gündeminde olan Anayasa değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları; sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ihtiyacını karşılamak üzerine yapılmaktadır.


Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.




#DMM
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#Özerklik
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