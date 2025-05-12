PKK silah bıraktı: Kanlı örgütün 47 yıllık karanlık geçmişi sona erdi
09:4612/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kanlı örgütün 45 yıllık karanlık geçmişi sona erdi.
Türkiye'ye 45 yılı aşkın süredir kan ve gözyaşı yaşatan bölücü terör örgütü PKK, kendini resmen feshetti. Yapılan duyuruda örgütün silahlı faaliyetlerine son verdiği bildirildi. Türk güvenlik güçlerinin sınır içi ve ötesinde yürüttüğü kararlı operasyonlar, halk desteğini kaybeden örgütü bitme noktasına getirdi. Böylece PKK'nın kanlı geçmişi kapanmış oldu.
PKK, 1978 yılında Abdullah Öcalan tarafından Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Fis köyünde kuruldu. Sözde "Marksist-Leninist" çizgide kurulan örgüt, etnik ayrılıkçılığı esas alan bölücü bir ideolojiyle yola çıktı. Kuruluş manifestosunda,
Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı silahlı isyan hedefi açıkça belirtilmişti.
1984: ilk kanlı saldırı
15 Ağustos 1984’te Siirt Eruh ve Hakkâri Şemdinli’deki karakol baskınlarıyla ilk kanlı eylemini gerçekleştiren örgüt, sivilleri hedef alan saldırılarına da bu dönemde başladı. Bebek, çocuk, yaşlı demeden onlarca köyü bastı, masum insanları katletti.
Türkiye’de "terörle yaşam" kavramı bu yıllarda acı şekilde hissedilmeye başlandı.
1990'lar: köy baskınları, mayınlar, cinayetler
1990’lı yıllar, PKK’nın en kanlı dönemiydi.
Terör örgütü, binlerce asker, polis ve sivilin şehit edilmesine neden oldu.
Özellikle köy korucularına ve Kürt vatandaşlara yönelik saldırılar, örgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Bu süreçte 33 erin Bingöl’de şehit edilmesi, Dersim ve Tunceli kırsalındaki pusular, Türkiye’yi derinden sarstı.
1999 yılında Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen Abdullah Öcalan, örgüt için büyük bir darbe oldu. Apo’nun İmralı’da “silah bırakın” çağrısı yapmasıyla
PKK, sözde “ateşkes” sürecine girdi. Ancak bu, örgütün yeniden yapılanması için bir oyalama taktiğiydi. Kandil’deki yapılanma sürerken, şehir yapılanmaları da güçlendirildi.
2000'ler: Şehir savaşına hazırlık
2004’te tekrar silahlı eylemlere başlayan PKK, Suriye’deki iç savaşı fırsat bilerek PYD/YPG üzerinden yeniden sahneye çıktı. Özellikle 2015-2016 yılları arasında Türkiye içinde hendek kazan, şehirleri savaş alanına çeviren teröristler,
Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin ortak operasyonlarıyla temizlendi. Sur, Cizre, Nusaybin gibi ilçelerde devlet otoritesi yeniden tesis edildi.
2016 sonrası: Sınır ötesi operasyonlar ve çöküş
Fırat Kalkanı (2016), Zeytin Dalı (2018), Barış Pınarı (2019) ve Pençe serisi operasyonlarla terör örgütüne ağır darbeler vuruldu. PKK, Irak’ın kuzeyinde alan kaybederken, Suriye’de de uluslararası desteği azalınca iyice sıkıştı.
Kandil’deki lider kadrosunun büyük bölümü etkisiz hale getirildi. Halk desteğini de kaybeden örgüt, iç çatışmalar ve çözülmelerle zayıfladı.
2025: Son perde
2025 yılının Mayıs ayında, yapılan açıklamayla PKK’nın kendisini feshettiği duyuruldu. Açıklamada örgütün silahlı faaliyetlerine son verdiği ifade edildi.
Millet kazandı, terör kaybetti
Türkiye, 45 yıldır mücadele ettiği PKK terörünü hem askeri hem siyasi hem de toplumsal düzlemde yenmeyi başardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı liderliği, güvenlik güçlerinin profesyonel mücadelesi ve halkın desteğiyle bir dönem daha kapandı. Artık Türkiye’nin önünde, terörsüz bir gelecek var.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.