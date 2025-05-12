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Terör örgütü PKK kendini feshettiğini duyurdu: Silahları bıraktığını açıkladı

Terör örgütü PKK kendini feshettiğini duyurdu: Silahları bıraktığını açıkladı

09:0812/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Terör örgütü PKK, kongre sonuç bildirgesini yayınladı: Silahlı mücadele sona erdi, silahlar bırakıldı.
Terör örgütü PKK, kongre sonuç bildirgesini yayınladı: Silahlı mücadele sona erdi, silahlar bırakıldı.

Terör örgütü PKK’nın Olağanüstü 12. Kongresi sonrası yapılan açıklamada, “PKK’nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadelerine yer verildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreçte terör örgütünün kendini feshetmesine ve silah bırakmasına yönelik adım İmralı'dan gelmişti.

Bu çağrının ardından, terör örgütü PKK kongresini topladığını duyurmuştu.

DEM Parti'den 8 maddelik fesih duyurusu yapılmıştı.

Fesih kararı açıklandı

1984'te terör eylemlerine başlayan PKK, silah bıraktığını açıkladı. Terör örgütü PKK, kongre sonuç bildirgesini yayınladı. Silahlar bırakıldı.



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