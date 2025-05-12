Terör örgütü PKK’nın Olağanüstü 12. Kongresi sonrası yapılan açıklamada, “PKK’nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadelerine yer verildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreçte terör örgütünün kendini feshetmesine ve silah bırakmasına yönelik adım İmralı'dan gelmişti.
Bu çağrının ardından, terör örgütü PKK kongresini topladığını duyurmuştu.
Fesih kararı açıklandı
1984'te terör eylemlerine başlayan PKK, silah bıraktığını açıkladı. Terör örgütü PKK, kongre sonuç bildirgesini yayınladı. Silahlar bırakıldı.