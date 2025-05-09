PKK fesih kongresini topladı: Pervin Buldan 'Hepimize hayırlı olsun' diyerek ilan etti

PKK kongresinin, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildiğinin duyurulmasının ardından kongrenin sonuçlarının, alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgelerin yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilmişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek. Hepimize hayırlı olsun. Sırrı başkanımın görmesini çok arzu ederdim" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sabah saatlerinde gündeme ilişkin yaptığı açıklamada PKK'nin kongresini topladığını, PKK'nın feshinin duyurulmasının an meselesi olduğunu bildirmişti. Silahların tümden devre dışı bırakılması için siyasete büyük sorumluluk düştüğünü kaydeden Doğan, "Biz DEM Parti olarak yineliyoruz, demokratik bir Türkiye için hazırız. Üzerimize düşen tüm sorumluluğu cesaretle kararlılıkla yapmaya hazırız" ifadelerini kullanmıştı.