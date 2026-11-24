Çanakkale'de 16-23 Kasım tarihleri arasında yürütülen Huzur Uygulaması kapsamında jandarma ekipleri, park ve bahçeler ile metruk binalarda denetim yaptı, JASAT ekipleri de aranan şüpheliyi yakaladı.

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Çanakkale'de jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 98 şüpheli yakalandı, yakalananlar arasında karşılıksız çek suçundan 301 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şüpheli de yer aldı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve suçların önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 16-23 Kasım tarihleri arasında il genelinde kapsamlı 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi.

Uygulama 12 ilçede yürütüldü

Hafta boyunca 12 ilçede, 317 tim ve bin 605 personelin katılımıyla yürütülen uygulamalarda 340 umuma açık işletme, 147 metruk bina, 125 park ve bahçe, 121 günübirlik konaklama işletmesi ile 118 otel ve pansiyon kontrol edildi.

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Huzur uygulamaları kapsamında toplam 8 bin 945 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı, 3 bin 756 araçta denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerin sonucunda 10 araç trafikten men edildi.

Aranan şüpheliler yakalandı

Aynı dönemde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan 301 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda tanınmamak için tedbir alan, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli de yakalandı.

Jandarma ekiplerinin operasyonuyla silahla tehdit suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli ve tehdit suçundan tutuklamaya yönelik kararı bulunan 1 şüpheli yakalandı.

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Aranan şahıslara yönelik operasyonlarda toplam 98 şüpheli yakalandı, bu şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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