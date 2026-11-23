Olumsuz hava ve akıntı nedeniyle Çanakkale Boğazı, hızı 10 knot ve altı gemilerin geçişine çift yönlü olarak kapatıldı.

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Olumsuz hava şartları ve akıntı nedeniyle hızı 10 knot ve altı olan gemilerin geçişine Çanakkale Boğazı kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Çanakkale'de rüzgar bugün saatte 60-80 kilometre şiddetinde esecek.

Boğaz trafiği, olumsuz hava şartları ve güçlü akıntı nedeniyle saat 09.00 itibarıyla hızı 10 knot ve daha az olan gemilere çift yönlü olarak kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, durumu telsiz anonsuyla diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Bozcaada ve Gökçeada seferleri iptal edildi

Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ duyurdu.

İptal edilen seferler arasında Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00, 13.00, 17.00, Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, 15.00'te yapılacak olanlar yer aldı.

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Üç ilçede kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Ayvacık, Bayramiç ve Yenice ilçelerinde yerel olarak kuvvetli, 21-50 kg/m olacağı açıklandı.

Vatandaşlar, kuvvetli yağışa bağlı olarak ani sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

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