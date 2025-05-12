Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Gözler kabine toplantısında: Ana gündem maddesi 'Terörsüz Türkiye'

Gözler kabine toplantısında: Ana gündem maddesi 'Terörsüz Türkiye'

08:4712/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kabinenin yoğun gündem ile bugün toplanması bekleniyor.
Kabinenin yoğun gündem ile bugün toplanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin ana gündem maddesi 'Terörsüz Türkiye'.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Kabine'de, 'Terörsüz Türkiye' hedefi en önemli başlıklardan birisi olacak.


PKK terör örgütü tarafından yapılacak açıklama toplantıda gündemde olacak. Toplantıda ayrıca açıklama sonrasında yol haritasının gündeme gelmesi bekleniyor.





DEPREM BÖLGESİ ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLECEK

Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Kabinede gelecek ay Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 250 bininci teslime ilişkin değerlendirmelerde yapılması bekleniyor.


RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞI MASADA OLACAK

Rusya Devlet Başkanı Putin, önceki gün yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme planladıklarını söyleyerek, "Türkiye barış için çok çabaladı'' ifadelerini kullanmıştı. 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da görüşmelere hemen başlamayı öneriyoruz" demişti. Putin'in açıklaması sonrasında Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin atılacak adımlar da masaya yatırılacak.




DIŞ POLİTİKADAKİ DİĞER GELİŞMELER

Gazze'deki son durum da kabine toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak. Savaşın eşiğine gelen Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ilan edildi. Hindistan’dan gelen açıklamaya göre 12 Mayıs’ta görüşme yapılacak, masaya askeri yetkililer oturacak.

Türkiye de gelişmeleri yakından takip ediyor. Kabine toplantısında bölgedeki son durum ele alınacak.



#kabine toplantısı
#ankara
#terörsüz türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çiçek ve süt dolunayı nedir? 12 Mayıs'ta Türkiye'de ne zaman, izlenecek mi?