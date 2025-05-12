Gözler kabine toplantısında: Ana gündem maddesi 'Terörsüz Türkiye'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin ana gündem maddesi 'Terörsüz Türkiye'.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Kabine'de, 'Terörsüz Türkiye' hedefi en önemli başlıklardan birisi olacak.
PKK terör örgütü tarafından yapılacak açıklama toplantıda gündemde olacak. Toplantıda ayrıca açıklama sonrasında yol haritasının gündeme gelmesi bekleniyor.
Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Kabinede gelecek ay Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 250 bininci teslime ilişkin değerlendirmelerde yapılması bekleniyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin, önceki gün yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme planladıklarını söyleyerek, "Türkiye barış için çok çabaladı'' ifadelerini kullanmıştı. 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da görüşmelere hemen başlamayı öneriyoruz" demişti. Putin'in açıklaması sonrasında Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin atılacak adımlar da masaya yatırılacak.
Gazze'deki son durum da kabine toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak. Savaşın eşiğine gelen Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ilan edildi. Hindistan’dan gelen açıklamaya göre 12 Mayıs’ta görüşme yapılacak, masaya askeri yetkililer oturacak.
Türkiye de gelişmeleri yakından takip ediyor. Kabine toplantısında bölgedeki son durum ele alınacak.