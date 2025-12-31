DMM, IPRA tarafından "Dezenformasyonla Mücadele" kategorisinde ödüle layık görüldü

"Başkanlığımız bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, 2025 yılı Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri kapsamında 'Dezenformasyonla Mücadele' kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu anlamlı başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dezenformasyonla kararlılıkla mücadele eden, hakikati merkeze alan, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye erişimini önceleyen iletişim çalışmalarımızı ulusal ve küresel ölçekte sürdürmeye devam edeceğiz."