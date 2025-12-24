İletişim Başkanı Duran'dan Ankara'daki uçak kazasına ilişkin açıklama: Resmi açıklamalar dışına itibar etmeyin

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan özel jetin Esenboğa’dan kalkıştan kısa süre sonra elektrik arızası nedeniyle acil durum bildirerek radardan kaybolduğunu, yürütülen arama çalışmaları sonucunda uçağın enkazına ulaşıldığını açıkladı. Duran, süreçle ilgili yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini vurgulayarak, sosyal medyada yer alan teyitsiz bilgi, spekülasyon ve komplo teorilerine karşı kamuoyunu uyardı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan özel jetle ilgili yaşanan kazaya ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.
"Gerekli tüm önlemler alındı"
Duran, 23 Aralık 2025 günü saat 20.17’de Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan özel jetin, saat 20.33’te hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklanan acil durum bildirimi yaptığını ve acil iniş talebinde bulunduğunu aktardı. Uçağın hava trafik kontrolü tarafından yeniden Esenboğa’ya yönlendirildiğini belirten Duran, havalimanında gerekli tüm önlemlerin alınmaya başlandığını ifade etti.
"Enkaza ulaşıldı"
Acil iniş için alçalmaya başlayan uçağın saat 20.36’da radar ekranından kaybolduğunu ve bu andan sonra uçakla irtibat kurulamadığını kaydeden Duran, İçişleri Bakanlığı’na bağlı ekiplerce başlatılan arama faaliyetleri sonucunda uçağın düştüğünün tespit edildiğini ve enkaza ulaşıldığını bildirdi.
"Resmi açıklamalar dışına itibar etmeyin"
İletişim Başkanı Duran, olayla ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü vurgulayarak, kamuoyuna önemli bir uyarıda bulundu. Duran, “Bu süreçte başta basın-yayın kuruluşlarımız olmak üzere kamuoyumuzun sadece resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi; sosyal medyada yer alan teyitsiz bilgi, spekülasyon ve komplo teorilerine karşı dikkatli olunması büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.