İletişim Başkanı Duran'dan Ankara'daki uçak kazasına ilişkin açıklama: Resmi açıklamalar dışına itibar etmeyin

Duran, 23 Aralık 2025 günü saat 20.17’de Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan özel jetin, saat 20.33’te hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklanan acil durum bildirimi yaptığını ve acil iniş talebinde bulunduğunu aktardı. Uçağın hava trafik kontrolü tarafından yeniden Esenboğa’ya yönlendirildiğini belirten Duran, havalimanında gerekli tüm önlemlerin alınmaya başlandığını ifade etti.

Acil iniş için alçalmaya başlayan uçağın saat 20.36’da radar ekranından kaybolduğunu ve bu andan sonra uçakla irtibat kurulamadığını kaydeden Duran, İçişleri Bakanlığı’na bağlı ekiplerce başlatılan arama faaliyetleri sonucunda uçağın düştüğünün tespit edildiğini ve enkaza ulaşıldığını bildirdi.

İletişim Başkanı Duran, olayla ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü vurgulayarak, kamuoyuna önemli bir uyarıda bulundu. Duran, “Bu süreçte başta basın-yayın kuruluşlarımız olmak üzere kamuoyumuzun sadece resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi; sosyal medyada yer alan teyitsiz bilgi, spekülasyon ve komplo teorilerine karşı dikkatli olunması büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.