Ankara’da düşen özel jetin enkazı bulundu

Kazanın görgü tanıklarından Bekir Taner, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir gürültü duyduklarını ve hızla olay yerine geldiklerini söyledi.





Ekiplerle birlikte alanda arama tarama faaliyetlerine katıldıklarını ifade eden Taner, bir süre sonra enkaza ulaştıklarını anlattı.