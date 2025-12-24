Yeni Şafak
Ankara'da düşen özel jetin enkazı bulundu

Ankara’da düşen özel jetin enkazı bulundu

24/12/2025, Çarşamba
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Trablus’a gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Ankara’nın Haymana ilçesinde ulaşıldığını açıkladı.

Ankara Esenboğa Havalimanından saat 20.10’da havalanan uçak ile saat 20.52 itibari ile irtibat kesildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ı taşıyan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak köyünün 2 kilometre güneyinde jandarma tarafından ulaşıldı.

Uçağın düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilerek soruşturma başlatıldı.



Öte yandan, kaza nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda bir müddet iptal edilen uçuşlara yeniden izin verildiği öğrenildi.



Kazanın görgü tanıklarından Bekir Taner, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir gürültü duyduklarını ve hızla olay yerine geldiklerini söyledi.


Ekiplerle birlikte alanda arama tarama faaliyetlerine katıldıklarını ifade eden Taner, bir süre sonra enkaza ulaştıklarını anlattı.

