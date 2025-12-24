Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad Türkiye'de resmi törenle karşılanmıştı: Son görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken, kazada hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed Ali Al-Hadda'ya ait son görüntüler ortaya çıktı. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad, Türkiye'ye ziyaret kapsamında Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşılanmıştı.
Görüntülerde, Al-Hadda'nın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından askeri törenle karşılandığı anlar yer aldı.