Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad Türkiye'de resmi törenle karşılanmıştı: Son görüntüleri ortaya çıktı

00:4824/12/2025, Çarşamba
AA
Ankara'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken, kazada hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed Ali Al-Hadda'ya ait son görüntüler ortaya çıktı. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad, Türkiye'ye ziyaret kapsamında Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşılanmıştı.

Ankara'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken, kazada hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed Ali Al-Hadda'ya ait son görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, Al-Hadda'nın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından askeri törenle karşılandığı anlar yer aldı.

#Libya
#Muhammed Ali Al-Haddad
#Haymana
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
