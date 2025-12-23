Libya'dan Ankara'daki kazaya ilişkin açıklama: Tüm göstergeler 'teknik arıza' diyor

Ankara’dan Trablus’a gitmek üzere havalanan ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ın da bulunduğu özel jet, Haymana’da düştü. Kaza sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarında uçağın enkazına ulaşıldı. Libya’dan yapılan resmi açıklamada, tüm göstergelerin kazanın teknik arıza nedeniyle meydana geldiğine işaret ettiği belirtildi. Uçağın kiralık olduğu ve kalkıştan kısa süre sonra kuleye arıza bildirildiği kaydedildi.
Ankara’da Trablus’a gitmek üzere havalanan ve içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ın da aralarında bulunduğu beş yolcuyu taşıyan özel jet Haymana'da düştü.
Kazanın ardından kısa sürede başlatılan arama kurtarma çalışmalarında uçağın enkazına ulaşıldı.
Kazanın teknik arıza nedeniyle yaşandığı ileri sürülürken Libya'dan resmi açıklama geldi.
"Tüm göstergeler 'teknik arıza' diyor"
Libya İletişim ve Siyasal İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Velid Ammar Muhammad El-Lafi, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, tüm göstergelerin uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğüne işaret ettiğini belirtip, "Düşen uçak Libya’ya ait değildi, kiralıktı. Uçak kalkıştan kısa süre sonra kuleye teknik arıza bildirdi." ifadelerini kullandı.
Dibeybe: Vefat haberini aldık
Kazaya ilişkin konuşan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise, "El-Haddad’ın, danışmanının, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı’nın ve İmalat/Üretim Kurumu Müdürü’nün vefat ettiği haberini aldık." ifadelerini kullandı.