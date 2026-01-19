Yeni Şafak
DMM'den 'Türkiye'nin desteğiyle DEAŞ'lı teröristler serbest bırakıldı' iddiasına yalanlama

21:3919/01/2026, Pazartesi
AA
DMM, Türkiye'nin DEAŞ’a karşı en güçlü mücadeleyi yürüten ülke olduğunu vurguladı.
DMM, Türkiye'nin DEAŞ’a karşı en güçlü mücadeleyi yürüten ülke olduğunu vurguladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye’de yaşanan süreçte Türkiye’nin desteğiyle DEAŞ’lı teröristlerin serbest bırakıldığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi. Açıklamada, DEAŞ’a karşı bölgede en güçlü ve kararlı mücadeleyi yürüten ülkenin Türkiye olduğu vurgulanarak, kamuoyunun bu tür dezenformasyonlara itibar etmemesi istendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Suriye'de yaşanan süreçte Türkiye'nin desteği ile Suriye ordusu tarafından DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakıldığı" iddiasının tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından söz konusu iddiaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DEAŞ'a karşı bölgede en güçlü mücadeleyi veren ve DEAŞ terör örgütüne bugüne kadar en büyük darbeyi vuran ülkenin Türkiye olduğu bilinen açık bir gerçektir. Kamuoyunun ve asırlardır aynı coğrafyayı, birçok müşterek değeri paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın bu tarz asılsız iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur."




