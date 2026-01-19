Graham’dan Suriye’ye Sezar Yasası tehdidi: Steroidli şekilde geri getiririm

ABD Başkanı Donald Trump’a en yakın isimlerden biri olarak bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriye ordusunun terör örgütü SDG’ye yönelik operasyonlarını sürdürmesi halinde Sezar Yasası yaptırımlarını “steroidli” şekilde yeniden devreye sokmak için bastıracağını açıkladı.

Graham, Suriye hükümet güçlerinin kuzeyde Rakka’ya doğru ilerlemesinin sürmesi durumunda yalnızca ağır yaptırımların değil, ABD ile yeni Şam yönetimi arasındaki ilişkilerin de kalıcı zarar göreceğini savundu.

Yeni yaptırım tehditleri savurdu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Graham, “Suriye’de kimse beni ya da diğer ABD’li yetkilileri dinlemiyor. Bu böyle devam ederse, sadece kemik kıran yaptırımlar olmayacak, ABD–Suriye ilişkileri de kalıcı olarak zarar görecek” ifadelerini kullandı. Yeni yönetime karşı adil olmaya çalıştığını öne süren Graham, Şam yönetimine “Durun ve geri dönün” çağrısı yaptı.

Suriye'ye yönelik Sezar Yasası yaptırımları Aralık 2025'te kaldırıldı

Graham’ın çıkışı, ABD Kongresi’nin Aralık 2025’te Beşar Esed’in cumhurbaşkanlığı dönemine ait Suriye yönetimine yönelik Sezar Yasası yaptırımlarını resmen kaldırmasının ardından geldi. Böylece 2019 yılında yürürlüğe giren ve Suriye’nin ekonomik toparlanmasını hedef alan yaptırımlar kalıcı olarak sona erdirilmişti.

Trump: Erdoğan benden yaptırımların kaldırılmasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Ahmed Şara liderliğinde Mart 2025’te kurulan yeni Şam yönetiminin destekçileri olan Suudi Arabistan ve Türkiye’nin talepleri doğrultusunda yaptırımları daha önce iki kez askıya almıştı. Trump, Riyad’da düzenlenen Suudi Arabistan–ABD Yatırım Forumu’nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kendisinden yaptırımların kaldırılmasını talep ettiğini açıklamıştı.

Trump, “Türkiye’nin lideri Erdoğan geçtiğimiz günlerde benzer bir talepte bulundu. Ortadoğu’daki diğer saygın dostlarımız da bu konuyu gündeme getirdi” diyerek Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını duyurmuştu. Ardından Beyaz Saray’da imzaladığı 901 milyar dolarlık savunma bütçe yasasıyla, Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası’nın yürürlükten kaldırılması resmileşti.

Suriye'nin kalkınması amaçlanıyor

2026 savunma bütçesine eklenen düzenleme, Sezar Yasası’nın iptal edilmesini öngörürken, yaptırımların kaldırılmasının belirli şartlara bağlandığı da kaydedildi. Bu kapsamda ABD Başkanı’nın ilk raporunu 90 gün içinde, ardından dört yıl boyunca her 180 günde bir Kongre komitelerine sunması şart koşuldu. Yasanın yürürlükten kalkmasıyla, Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi ve Suriye’ye yabancı yatırım ile yardımların geri dönüşünün önünün açılması hedefleniyor.







