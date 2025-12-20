Ahmet Şara'dan Türkiye'ye teşekkür: Bu vatanı en yüce mertebelere taşıyacağız

Sezar Yaptırımlarının nihai olarak kaldırılmasının ardından Suriye halkını tebrik eden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bu sürece destek veren Türkiye, ABD, Katar ve Suudi Arabistan'a şükranlarını iletti.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye yaptırımlarının kaldırılmasını da kapsayan 901 milyar dolarlık 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı imzaladı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, Sezar Yaptırımlarının başladığı ilk günden itibaren sabırla direnen Suriye halkını kutladı.
"Kimyasal silahlarla nefesi kesilenlere' teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
ABD Başkanı Donald Trump'a, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.