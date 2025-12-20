Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Ahmet Şara'dan Türkiye'ye teşekkür: Bu vatanı en yüce mertebelere taşıyacağız

Ahmet Şara'dan Türkiye'ye teşekkür: Bu vatanı en yüce mertebelere taşıyacağız

11:4120/12/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber
Ahmed Şara - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ahmed Şara - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Sezar Yaptırımlarının nihai olarak kaldırılmasının ardından Suriye halkını tebrik eden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bu sürece destek veren Türkiye, ABD, Katar ve Suudi Arabistan'a şükranlarını iletti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye yaptırımlarının kaldırılmasını da kapsayan 901 milyar dolarlık 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı imzaladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, Sezar Yaptırımlarının başladığı ilk günden itibaren sabırla direnen Suriye halkını kutladı.

"Kimyasal silahlarla nefesi kesilenlere' teşekkür

Suriye devriminde fedakarlık gösterenleri anan Şara,
"Denizde boğulanlara, kimyasal silahlarla nefesi kesilenlere, yerinden edilenlere ve sabırla direnen herkese teşekkür ediyorum"
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump'a, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Şara, devrim süresince Suriye halkına destek veren Arap, İslam ve Avrupa ülkelerine de şükranlarını sunarak,
"Aziz Suriye halkı, bugün sizin gününüzdür. c. El ele vererek, bu vatanı en yüce mertebelere taşıyana dek birlikte inşa edeceğiz"
dedi.


#Suriye
#Ahmed Şara
#Sezar yaptırımları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GSS PRİM BORÇLARI SON AÇIKLAMALAR: GSS prim borçları silinecek mi, ne zaman belli olur?