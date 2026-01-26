Yeni Şafak
DMM 'Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı' iddiasını yalanladı

DMM 'Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı' iddiasını yalanladı

21:3126/01/2026, Pazartesi
AA
Fotoğraf: Arşiv
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Sivas’ta Mardin plakalı bir araca linç girişimi” iddiasının dezenformasyon olduğunu açıkladı. DMM, görüntülerin 2024 yılına ait olduğunu ve kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı" iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı iddiası dezenformasyon içermektedir. Söz konusu görüntüler güncel değildir. 2024 yılına ait olup, bağlamından koparılarak kasıtlı olarak tekrar dolaşıma sokulmuştur. Toplumsal barış ve huzuru hedef alan, provokatif ve manipülatif içeriklerle kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu tür dezenformasyonlara karşı duyarlı ve dikkatli olunması önem arz etmektedir."


#Sivas
#Mardin
#araç
#linç
#iddia
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
