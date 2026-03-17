BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? 19-22 Mart Ramazan Bayramı'nda metro, metrobüs, Marmaray, otobüsler bedava mı?

Bayram öncesinde ulaşım planı yapan İstanbullular için önemli gelişme yaşandı. İstanbul’da Ramazan Bayramı süresince metro, metrobüs, otobüs ve tramvaylar ücretsiz hizmet verecek. Ancak arefe günü için farklı bir uygulama olup olmadığı merak konusu oldu.
Milyonlarca kişinin merak ettiği “Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?” sorusu yanıt buldu. İstanbul’da Ramazan Bayramı boyunca belediyeye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım uygulamasının bayramın 1., 2. ve 3. günlerini kapsadığı belirtildi.
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
2026 Ramazan Bayramı boyunca toplu taşımanın ücretsiz olacağı ile ilgili henüz resmi bir duyuru yayımlanmadı.
Geçtiğimiz yıllara bakıldığı zaman resmi bayram süresi boyunca otobüsler, metro, metrobüs ve Marmaray ücretsiz olarak hizmet vermekteydi.
Bu bayram da ücretsiz olması bekleniyor.