Irak da terörden temizlenecek

Ankara, güney komşusu Irak'la diplomasi trafiğine hız verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da son 1 haftada Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza El Abbasi ile yüz yüze, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile de telefonda görüştü. Bu görüşmelerde güvenlik konuları ön planda yer aldı. Edinilen bilgilere göre, Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının ardından terörle mücadele kaldığı yerden sürecek. Türkiye, terörsüz bölge hedefi kapsamında Irak'taki terör unsurlarının da çözülmesi için çaba sarf edecek. Bu kararlılığını muhataplara ileten Türkiye, Suriye örneğinde olduğu gibi masada çözüm arıyor. Irak tarafı da terörle mücadele konusunda Türkiye ile aynı düşüncede. Irak yönetimine, örgüt yuvası Sincar ve Kandil'i temizleme sözü hatırlatıldı. Irak ile kurulacak Ortak Koordinasyon Merkezi için görüşmelerin, yeni hükümetin kurulmasının ardından devam edeceği öğrenildi. Irak’ın talep etmesi halinde terörle mücadele operasyonlarına destek verileceği de kaydedildi.